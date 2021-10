Úprimný Tourminátor: Čo vytáča Sagana?

Nemá problém povedať, čo si naozaj myslí. Cyklista Peter Sagan (31) opísal, čo sa vlastne stalo na septembrových pretekoch Okolo Beneluxu, kde ho súper zhodil z bicykla.

Sagan si vtedy po páde poriadne zanadával v priamom prenose pred kamerami. Zároveň prezradil aj to, čo ho dokáže v balíku poriadne vytočiť.

Sagan sa na pretekoch Okolo Beneluxu predstavil po operácii kolena, ktorú podstúpil po páde na Tour.

„Etapa bola v podstate rozhodnutá, ja som bol v druhej skupine a rozprával som sa s Maximilianom Richezem z Argentíny a zrazu sa vracal pretekár zozadu od áut. Zozadu ma obiehal, buchol mi do riadidiel a spadol som,“ opísal Sagan pre portál biker.sk a jedným dychom pokračoval.

„Preto som bol vytočený, lebo on si ani neuvedomil, že niekoho zhodil, aj keď to bolo nechtiac. Išiel som potom za ním a ospravedlnil sa mi, ale najviac ma hnevá, že takí cyklisti si to ani neuvedomia. Tá hlúposť toho človeka.

Na ďalší deň bol ten istý jazdec v ďalšom páde a v nasledujúcej etape spadol hneď na štarte a zlomil si lakeť. Takto vyzeralo jeho účinkovanie na pretekoch. Tak si vravím, či je to normálne, keď si vezmeš, že štatisticky stále padajú tí istí ľudia. Veď to nie je normálne a takého jazdca by som veru do tímu nechcel. Oni proste aj spadnú, ale nepoučia sa,“ dodal trojnásobný majster sveta, ktorý odpovedal aj na otázku, čo ho dokáže v pelotóne najviac vydráždiť.

„Neuveriteľne ma vie vytočiť, keď vidím cyklistov močiť počas jazdy. Neviem tomu prísť nejako na chuť,“ uzavrel Sagan.