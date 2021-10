Dokazoval svoju nevinu v dopingovom prípade: Najúspešnejší český cyklista ukončil kariéru!

Český cyklista Roman Kreuziger (35) ukončil profesionálnu kariéru. Jeden sen sa mu nesplnil.

V končiacej sa sezóne jazdil za prokontinentálny tím Gazprom-RusVelo.

Najúspešnejší český cestný cyklista pôsobil medzi profesionálmi od roku 2006, keď podpísal zmluvu s Liquigasom. V talianskej stajni sa v roku 2010 stretol aj so Slovákmi Petrom a Jurajom Saganovcami, následne prestúpil do Astany.

S trojnásobným majstrom sveta jazdil aj v Tinkoffe a pôsobil i v tímoch Mitchelton-Scott či Dimension Data.

Medzi úspechy skúseného vrchára patria piate miesta v celkovom poradí Giro d´Italia (2011) a Tour de France (2013), vyhral Amstel Gold Race (2013), klasiku v San Sebastiane (2009), etapu na Gire (2012) i celkové poradie na Okolo Švajčiarska (2008) a Okolo Romandie (2008). Pred tromi rokmi skončil šiesty na MS v Innsbrucku. Dokopy dosiahol 15 profesionálnych víťazstiev.

"Sníval som, že sa dostanem na olympiádu do Tokia, pripravoval som sa na to, ale do nominácie ma nevybrali. Potom som už nenachádzal motiváciu na ďalšie pokračovanie kariéry, i keď mi v Gazprome ponúkali zmluvu aj na rok 2022.

Stále ma baví trénovať, dával som tomu maximum, ale výsledky ma už neuspokojovali. Navyše prichádzali zranenia, čo bol signál, že je čas na zmenu. Túto prácu nejde robiť donekonečna," citoval ho portál idnes.cz.

Od cyklistiky však neodchádza, v nasledujúcej sezóny bude pôsobiť ako športový riaditeľ tímu Bahrain Victorious.

V roku 2014 musel pre nezrovnalosti v biologickom pase dokazovať svoju nevinu v dopingovom prípade, čo sa mu podarilo a Medzinárodná cyklistická únia stiahla obvinenie.