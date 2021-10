Takto si rozlúčku v Bore nepredstavoval: Sagan mal na Paríž-Roubaix nepríjemný pád

Úvod rozlúčky s dresom nemeckej stajne Bora-Hansgrohe Petrovi Saganovi vôbec nevyšiel.

Na úvod 118. ročníka prestížnych pretekov Paríž-Roubaix mal slovenský cyklista nepríjemný pád. V jazde pokračoval ďalej, no poriadne doudieraný.

Pred troma rokmi Sagan v záverečnom špurte na velodróme v Roubaix zdolal Švajčiara Sylvaina Dilliera a stal sa majiteľom dlažobnej kocky - najcennejšej cyklistickej trofeje z jednorazových pretekov.

S niečím podobným bude mať po páde veľký problém. Ešte pred pretekmi sám tvrdil, že prípadný pád môže myšlienky na akýkoľkvek úspech hneď zlivkidovať.

"Ak pichnete v nesprávny čas alebo sa stanete účastníkmi pádu, môžete byť po zvyšok pretekov už len do počtu. Na druhej strane nemusíte byť najlepší a stále máte šancu na víťazstvo v Roubaix. Ak sa pozrieme na zoznam víťazov, je to pestrofarebný mix. Sú medzi nimi takí, ktorí mali v ten deň najlepšie nohy, ale aj takí, ktorí mali veľa šťastia. V deň pretekov sa všetci meníme na bojovníkov na bicykli a cyklistickí nadšenci si to celé užívajú," hovoril pred pár dňami Sagan na webe sporza.be.