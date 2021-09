Peter Zánický vysvetľuje pozadie podpisu zmluvy mladého Žilinčana s Quick-Stepom: Bude zo Svrčeka Saganov nástupca?

Skvelé správy pre slovenskú cyklistickú budúcnosť. Talentovaný pretekár Martin Svrček (18) bude od nasledujúcej sezóny jazdiť za najlepší tím sveta Deceuninck–QuickStep.

K Belgičanom sa pripojí na budúci rok v lete, podpísal s nimi kontrakt na dva a pol roka. Ako sa z neznámeho žilinského juniora stala nádej „Vlčej svorky”, vysvetľuje prvý tréner slávneho cyklistu Petra Sagana (31) Peter Zánický (48).

Svrček momentálne pôsobí v talianskej stajni Franco Ballerini, v aktuálnej sezóne získal už pätnásť víťazstiev a na nedávnych majstrovstvách Európy finišoval v pretekoch s hromadným štartom na ôsmom mieste. V slovenskom drese nechýbal ani na MS v Belgicku, kde obsadil štvrtú priečku v piatkových pretekoch juniorov s hromadným štartom.

„Martin odišiel v mladom veku do Talianska. Angažmán ako juniorovi mu pomohol vybaviť ďalší Žilinčan Matúš Štoček. Je to super, mal skvelú sezónu a Quick-Step už tentoraz nechcel zaváhať, ako pri Petrovi Saganovi. Svrčeka si preto radšej poistil,“ vysvetlil pre Nový Čas Peter Zánický.

Martina mnohí odborníci prirovnávajú k jeho slávnejšiemu krajanovi Petrovi Saganovi. „Je veľmi talentovaný a mnohí ho porovnávajú práve s Peťom. Ja si myslím, že to tak isto môže ďaleko dotiahnuť. Primárne sa však teším z toho, že Slovensko má ďalšieho super pretekára v takom veľkom tíme,“ dodal jedným dychom Zánický.

Pri otázke, či si vie Svrčeka predstaviť ako nástupcu Sagana, zostal radšej opatrný. „To sú veľmi silné slová. Netreba zabúdať, že Peter je trojnásobný majster sveta. Martin bude pokračovateľ vo worldtourovej cyklistike, teda v najvyššej lige, to áno. Prechod z juniorov medzi mužov však býva vždy veľmi náročný. Ale on by to mohol v pohode zvládnuť,“ uzavrel Zánický.