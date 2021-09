Peter Sagan bilancoval MS: V rozhodujúcej chvíli mi to nevydalo!

Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe obhájil titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom.

V nedeľu triumfoval na 268,3 km dlhej trati, ktorá viedla z Antverp do Leuvenu, keď mu vyšiel útok necelých 20 km pred cieľom.

Druhý finišoval Holanďan Dylan van Baarle a tretí skončil Dán Michael Valgren. Slovák Peter Sagan sa nedostal do rozhodujúceho úniku a o medaily nebojoval, obsadil 26. miesto. Ďalší traja Slováci Juraj Sagan, Erik Baška a Patrik Tybor preteky nedokončili.

Sagan nedokázal zareagovať na útok Alaphilippea 58 km pred koncom. Po ňom sa vytvorila silná skupina, v ktorej mali zastúpenie všetky veľké cyklistické krajiny.

„Tak ako sa čakalo, bolo to veľmi rýchle aj technické. Stále dokola sa brzdilo, pridávalo. Bolo potrebné jazdiť vpredu a v tom rozhodujúcom momente mi to nevydalo. Ostal som v druhej skupine a tá už nešla.

Šli sme ešte chvíľu s malou stratou, videli sme ich pred sebou, ale každá silná krajina tam niekoho mala a nedokázal sa už zložiť nikto, kto by to došiel. V našej skupine sa už len stále nastupovalo a brzdilo, čo už vždy znamená koniec šanciam. Nebola tam už spolupráca. Aké som mal nohy? Na výhru to nebolo,“ povedal Sagan pre portál cycling-info.sk.

Snahy Bašku zastavil pád a následné zdržanie: „Na veľkom okruhu som sa zaplietol do pádu. Narazili do mňa zozadu, cesta sa zavrela, pretekári boli cez celú cestu a nedalo sa prejsť. Stratili sme tam veľmi veľa času.

Ostalo nás tam vyše dvadsať a aj keď sme sa sformovali do skupiny a ťahali, už sme si to nedobehli. Bol som tam s Pedersenom či Ballerinim. Bohužiaľ. Šlo sa od začiatku rýchlo, no potom sa trochu spomalilo, keď odišla skupina. Boli aj iné pády, viackrát sme dorážali, ale bolo to v poriadku. Až potom prišiel ten veľký pád.“