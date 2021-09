Ďalšia strata pre Petra Sagana: V TotalEngineries nechcú ani Erika Bašku!

Roky boli zvyknutí na to, že sú v jednom tíme s najlepším slovenským cyklistom Petrom Saganom, ale to sa od budúcej sezóny zmení.

Brat Juraj Sagaj aj Erik Baška nebudú pokračovať po boku trojnásobného majstra sveta, ktorý bude od 1. januára 2022 dva roky v službách francúzskeho tímu TotalEnergies. Obaja to potvrdili počas pretekov Okolo Slovenska, kde sa stal Peter Sagan celkovým víťazom ešte vo farbách tímu Bora-Hansgrohe.

"Momentálne nemám nič podpísané. V TotalEnergies so mnou nepočítajú, takže manažér rozhodil siete a niečo si hľadám. Je to pre mňa novinka," odpovedal 32-ročný Juraj Sagan na otázku Sportnetu. O päť rokov mladší Baška vysvetlil: "Zatiaľ nemám podpísanú žiadnu zmluvu. Do TotalEnergies však určite nejdem. Bol by som vďačný aj za Pro tím, ale teraz je trošku kríza a zároveň sa vo veľkom začali podpisovať mladší pretekári. Uvidíme, čo sa napokon podarí."

Cyklistické preteky Okolo Slovenska: Famózny Sagan prišiel, odjazdil a zvíťazil!

Niekdajší solídny šprintér a majster Európy do 23 rokov z roku 2015 v tejto sezóne nemá výsledky, ktoré by ho tešili. Je to spôsobené aj tým, že Baška na prelome zimy a jari prekonal ochorenie COVID-19 a ťažšie sa po ňom rozbiehal. Na Okolo Slovenska skončil celkovo na 87. mieste, najvyššie bol v úvodnom prológu dvadsiaty.

Už najbližšiu nedeľu ho však čakajú majstrovstvá sveta v belgickom Flámsku, kde bude pomáhať Petrovi Saganovi k dobrému výsledku. "Trať sme si už boli pozrieť. Je celkom dobrá, hoci sa pôjde 268 kilometrov. Budeme sa snažiť čo najviac šetriť sily, jazdiť pozične a podporovať Petra. Potom to už bude o ňom ako každý rok," skonštatoval Baška.