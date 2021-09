Valach prezradil detaily Saganovej formy: Bude z toho zlato na MS?

Celkový triumf Petra Sagana na pretekoch Okolo Slovenska bol veľkou odmenou pre organizátorov, ktorí pripravovali 65. ročník týchto najväčších a najpopulárnejších cyklistických pretekov pod Tatrami.

K tomu treba pridať aj tisícky fanúšikov pri cestách, ktorí sledovali počínanie Sagana a spol. od Košíc cez Vysoké Tatry, Dolný Kubín, Považskú Bystricu až do trnavského cieľa. Potvrdzujú to aj slová spokojného šéfa Slovenského cyklistického zväzu Petra Privaru pre akreditované médiá.

"Tento ročník bol naozaj jubilejný. Bol tu Peťo Sagan aj ďalšie hviezdy svetovej cyklistiky, mali sme prvýkrát priame prenosy na Eurosporty. Najkrajší darček pre nás je však celkové víťazstvo Sagana a fantastická atmosféra pri trati. Ľudia stáli doslova v každej zákrute a na každom kopčeku a boli ich státisíce. Verím, že sme aj týmto presvedčili svojich partnerov, aby nás aj v budúcnosti podporili," uviedol v hodnotení Peter Privara a ďalej pokračoval: "Aj do budúcnosti zostane pre nás prvoradá bezpečnosť a kvalitné služby pre pretekárov a ich tímy. Myslím si, že po tejto stránke sme toho urobili dosť, aj kvalita ciest sa nám už zlepšila. Želám si, aby sme mali naďalej v štartovnej listine päť až sedem tímov z World Tour a aby sa priame prenosy z pretekov rozšírili na dve až dve a pol hodiny."

Tridsaťjedenročný Peter Sagan síce na Okolo Slovenska nevyhral žiadnu zo štyroch etáp, ale tri druhé a jedno tretie miesto ho posunuli k celkovému triumfu, čo sa mu v etapových pretekoch podarilo iba po štvrtý raz v kariére. Pridanou hodnotou jeho skvelých výkonov je dobrá príprava na majstrovstvá sveta, ktoré sa v belgickom Leuvene budú konať v pretekoch mužskej kategórie "elite" už najbližšiu nedeľu a trojnásobného šampióna nemožno vynechať z okruhu favoritov na celkový triumf. "Som rád, že Peter zvíťazil hneď vo svojom prvom štarte na Okolo Slovenska. Ukázal dobré nohy a ide do formy pred majstrovstvami sveta," podotkol športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach.

Valach potvrdil, že takmer 700 súťažných kilometrov, ktoré Sagan absolvoval na pretekoch naprieč Slovenskom, sa pozitívne podpíše v neho nohách pred majstrovským vrcholom sezóny. "Etapy boli správne dlhé a najmä nejazdilo sa pomaly, ale pretekalo sa. Aj v poslednej etape sme v tíme držali vysoké tempo a napokon sme 'zlomili' pelotón. Peter bojoval o víťazstvo do posledných metrov, čo bolo pre neho len dobré. Pred majstrovstvami sveta je jeho víťazstvo dobrý signál," pokračoval Valach.

Niekdajší víťaz pretekov Okolo Slovenska povedie slovenskú mužskú ekipu na MS v Leuvene, kde sa okrem Petra Sagana predstaví jeho brat Juraj, Erik Baška a Patrik Tybor. Valach priznal, že Slováci už majú za sebou prehliadku trate s úctyhodnou dĺžkou 268,3 km.

"Boli sme tam pred 10 dňami urobiť si prehliadku trate, je pomerne technická. Sú to dva okruhy, jeden dlhší a druhý kratší v meste. Kopce nie sú prudké, ale jazdia sa z brzdy, čiže treba byť neustále vpredu. Navyše sú to 'kocky', takže to bude rýchle a zaujímavé a bude sa bojovať do poslednej minúty. Myslím si, že Peter je vo forme. Je skúsený a vie sa v tom pohybovať dlhé roky. Spoliehame sa aj na podporný tím s Jurajom, Erikom a Patrikom. Dáme do toho všetko," dodal Valach.

Jeho slová potvrdil aj starší zo Saganovcov Juraj: "Petrova forma je super pred majstrovstvami sveta. Sú to však jednodňové preteky. Na to, aby vyhral, bude potrebovať aj šťastie a všetko k tomu."