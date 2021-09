Bez brata! Juraj Sagan nebude jazdiť v tíme TotalEnergies

Bratia Peter a Juraj Saganovci už nebudú od novej cyklistickej sezóny tímovými kolegami.

Ako v nedeľu informoval portál sportnet.sme.sk, do francúzskeho tímu TotalEnergies prestúpi len Peter Sagan, čerstvý víťaz pretekov Okolo Slovenska.

Na podujatí ešte obaja jazdili vo farbách nemeckého zoskupenia Bora-Hansgrohe, celkovo v profipelotóne spolupracovali jedenásť rokov. Budúcnosť Juraja Sagana od roku 2022 je zatiaľ otázna.

"Dlho sa čakalo, kým sa vyjadrí TotalEnergies. Hneď v prvý deň pretekov Okolo Slovenska manažérovi oznámili, že so mnou nepočítajú. Manažér teraz rozhodil siete a uvidíme v priebehu pár týždňov, či sa niečo podarí.

Bude to novinka, ale nehovoril by som o sklamaní. Ja som aj Peťovi na začiatku sezóny vravel, že sa bavíme asi o poslednej zmluve. Ide hlavne o neho a on musí byť spokojný," uviedol Juraj Sagan pre portál sportnet.sk.