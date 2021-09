Cyklistické preteky Okolo Slovenska: Famózny Sagan prišiel, odjazdil a zvíťazil!

Celý týždeň predvádzal famózne výkony, hoci to bolo bez etapového víťazstva. Cyklista Peter Sagan (31) sa v nedeľu v cieli štvrtej etapy v Trnave radoval z celkového triumfu na domácich pretekoch Okolo Slovenska.

Už 65. edícia podujatia priniesla pre Tourminátora a tím BORA–hansgrohe zisk žltého i zeleného dresu i dresu pre najlepšieho Slováka na štarte.

Sagan sa na domácich pretekoch s bohatou históriou predstavil vôbec po prvý raz. Počas svojho debutového štartu predvádzal celý týždeň konzistentné výkony. Aj vďaka kvalitnej príprave a tímovej stratégii si tak žltý dres udržal až do cieľa záverečnej štvrtej etapy, ktorá finišovala v Trnave.

Okrem toho vybojoval aj dres zelený za víťazstvo v bodovačke. Sagan tak rozšíril svoju zbierku triumfov z etapových pretekov, keď sa v roku 2011 tešil z titulu na Okolo Sardínie i Okolo Poľska a v roku 2015 ovládol v zámorí Okolo Kalifornie.

Etapu nevyhral

Víťazom záverečnej 159 km dlhej etapy s cieľom v Trnave sa stal Itamar Einhorn z Izraela. Sagan sa vo vypätom záverečnom špurte držal v tesnom závese za ním a obsadil druhé miesto.

„Dnes to bol pre mňa naozaj špeciálny deň. Štart etapy bol veľmi náročný. Chceli sme Quick Step dostať do problémov hneď z úvodu. Išli sme naplno s celým tímom. V cieli som sa sústredil predovšetkým na to, aby som bol v kontakte so špicom. Som rád, že z toho nakoniec bolo druhé miesto a celkový ­­triumf na pretekoch,“ uviedol v cieli šťastný Sagan.

O týždeň vrchol

„Na Okolo Slovenska som prvýkrát, je to krásne, že sa mi podarilo hneď zvíťaziť, hoci to bolo bez etapového triumfu. Víťazstvo v celkovej klasifikácii je však pre mňa i celý tím oveľa väčší úspech,“ dodal trojnásobný majster sveta.

Už budúcu nedeľu zabojuje Peťo práve v Belgicku na cyklistických MS, ktoré budú pre neho vrcholom sezóny 2021, po ktorej sa rozlúči s nemeckým zoskupením BORA-hansgrohe a zamieri do francúzskeho tímu TotalEnergies, ktorému sa upísal na dva roky.

Ôsmy Slovák

Sagan sa stal ôsmym domácim víťazom Okolo Slovenska. Prvými dvomi Slovákmi s triumfom na domácich cestách boli ešte v ranom období pretekov Walter Renner (1958) a Matej Laczo (1964). V 70. rokoch sa k nim pridali Pavol Čambal a Josef Dvořák a po nežnej revolúcii ešte trojica Miroslav Lipták (1990), Ján Valach (1996) a Martin Prázdnovský. Ten triumfoval v roku 2005, čiže Saganov triumf prišiel po 16 rokoch.