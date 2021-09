Peter Sagan o triumfe na Okolo Slovenska: Súperov sme roztrhali!

Slovenský cyklista Peter Sagan (31) sa stal celkovým víťazom 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska.

Žltý dres lídra celkového poradia si udržal v nedeľňajšej záverečnej 4. etape, v ktorej obsadil druhé miesto. Na trati z Trenčianskych Teplíc do Trnavy zvíťazil Itamar Einhorn z Izraela (Israel Start-Up Nation), tretí bol Holanďan Cees Bol (DSM).

Tridsaťjedenročný jazdec tímu Bora-Hansgrohe triumfoval s jedenásťsekundovým náskokom pred obhajcom titulu Jannikom Steimle z Nemecka (Deceuninck-QuickStep), Bol skončil na tretej priečke aj celkovo, zaostal o 17 sekúnd.

Sagan si síce nepripísal ani jeden etapový úspech, okrem žltého však získal aj zelený dres ako víťaz bodovacej súťaže.

"Bol to špeciálny deň, od začiatku sa išli náročné preteky. Chceli sme to čo najviac sťažiť tímu Deceuninck, museli sme na to vyvinúť veľa energie. Išli sme naplno s celým tímom, chceli sme zostať vpredu.

Dotiahli sme to až do cieľa, sústredil som sa, aby som bol v kontakte s Jannikom. Som veľmi šťastný, že som pri mojej prvej účasť na Okolo Slovenska zvíťazil, hoci som nevyhral žiadnu etapu. Celkové poradie je dôležitejšie, bol som medzi najlepšími od začiatku do konca," povedal Slovák.

Sagana potešilo, že jeho tímu vyšla taktika a dokázali roztrhať pelotón. "Je to super, dnes bola celkom dynamická etapa hneď od štartu a mali sme taktiku, že najlepšia obrana je útok. Takže sme sa to od začiatku snažili potrhať.

Z Deceunincku tam zostal s nami iba Jannik, čo bolo dobré. Šprintoval som na všetky prémie, aby som nestratil sekundy, a v závere sa mi podarilo byť druhý. Moji súperi počas etapy našetrili viac energie ako ja. Ja som sa snažil byť aktívny, hlavne aby sme utrhli Alvara Joseho Hodega a vyšlo to," uviedol celkový víťaz.

Konečné poradie:

1. P. SAGAN 15:51:00 h, 2. Steimle +11 s, 3. Bol +17, 4. Roger Adria (Šp./Equipo Kern Pharma) +22, 5. Idar Andersen (Nór./Uno-X Pro Cycling) +24, 6. Casper Pedersen (Dán./DSM) +26, 7. Maciej Bodnar (Poľ./Bora-Hansgrohe) +27, 8. Lucenko rovnaký čas, 9. Felline +30, 10. Niklas Märkl (Nem./DSM) rovnaký čas, ... 31. KUBIŠ +9:33, 34. ŠTOČEK +9:34, 45. Marek ČANECKÝ (SR/Dukla Banská Bystrica) +9:38, 70. Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +14:26

Bodovacia súťaž: 1. SAGAN 58, 2. Alvaro Jose Hodeg (Kol./Deceuninck-QuickStep) 34, 3. Steimle 32

Vrchárska súťaž: 1. Andrea Garosio (Tal./Bardiani-CSF-Faizane) 37, 2. Adria 16, 3. Tomasz Budzinski (Poľ./Mazowsze Serce Polski) 13

Najlepší jazdec U23: Idar Andersen (Nór./Uno-X Pro Cycling)

Najlepší Slovák: P. SAGAN

Najbojovnejší jazdec pretekov: Garosio

Najlepší tím: DSM