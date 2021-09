Sagan na Okolo Slovenska opäť druhý: Nechcel som riskovať, lebo to bolo nebezpečné!

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhé miesto v piatkovej 2. etape 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska.

Zopakoval tým svoj výsledok z 1. etapy. Z triumfu sa tešil Nemec Jannik Steimle z tímu Deceuninck-QuickStep. Tretí bol jeho tímový kolega, Kolumbijčan Alvaro Hodeg, ktorý si udržal žltý dres lídra priebežného poradia.

Na pretekárov čakala 180 kilometrov dlhá etapa zo Spišského Podhradia do Dolného Kubína. Profilovo bola najťažšia v tomto ročníku a cyklisti počas nej prekonali skoro dvetisíc výškových metrov a absolvovali aj najnáročnejšie stúpanie. Museli vyliezť do Štrbského Plesa (9,7 km, 2,9%) - na jedinú horskú prémiu prvej kategórie v tomto ročníku. Okrem toho zdolali aj stúpania Starý Smokovec (15 km, 2,4%) a Vrchvarta (4,9 km, 3,5%).

"Dnes sme bojovali za Alvara. Záver bol hektický, získal som zopár metrov na Petra. Vždy poteší, keď sa naskytne takáto príležitosť. V poslednej zákrute som riadne zariskoval, mal som aj šťastie, že som nespadol," uviedol Steimle.

V poslednom stúpaní zaútočil Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), za ním sa udržali iba Alexej Lucenko (Astana) a Steimle. Neskôr sa však všetci traja vrátili do balíka a rozhodlo sa v záverečnom špurte. V ňom mal najviac síl Steimle, ktorý už Sagana pred seba nepustil. Štvrtým miestom sa blysol ďalší Slovák Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystria). Viacerí cyklisti sa na konci nevyhli pádu.

"To, čom som chcel, som spravil. Hlavne som nechcel riskovať, lebo som vedel, že zjazd je dosť nebezpečný. Dostali sme sa do úniku, jazdec QuickStepu mi príliš nepomohol. Za nami išla ďalšia skupina, ktorá spolupracovala, aby nás zišla. Deceuninck mal jasnú úlohu doviezť lídra v balíku a to sa im aj nakoniec podarilo. V záverečnej zákrute som si viac pribrzdil, získal štyri, päť metrov potrebných na víťazstvo. Hlavne, že sa nič nestalo, ideme ďalej," zhodnotil P. Sagan.

Výsledky 2. etapy (Spišské Podhradie - Dolný Kubín, 180 km):

1. Jannik Steimle (Nem./Deceuninck-QuickStep) 4:18:30 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. Alvaro Hodeg (Kol./Deceuninck-QuickStep), 4. Lukáš KUBIŠ (SR/Dukla Banská Bystrica), 5. Francisco Galvan (Šp./Kern Pharma), 6. Gal Glivar (Slov./Adria Mobil), 7. Fabio Felline (Tal./Astana-Premier Tech), 8.Alexej Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech), 9. Matúš ŠTOČEK (SR/Topforex - ATT Investments), 10. Idar Andersen (Nór./Uno-X Pro Cycling Team) všetci rovnaký čas ako víťaz

Celkové poradie po 2. etape:

1. Hodeg 7:54:45 h, 2. Steimle +3 s, 3. P. SAGAN +4, 4. Eirik Lunder (Nór./Gazprom-RusVelo) +12, 5. Jakub Otruba (ČR/Elkov-Kasper) +13, 6. Roger Adria Oliveras (ŠP./Equipo Kern Pharma), 7. Casper Pedersen (Dán./DSM) obaja +14, 8. Maciej Bodnar (Poľ./Bora-Hansgrohe) +15, 9. Andersen, 10. Leon Heinschke (Nem./DSM) obaja +16



líder bodovacej súťaže: Hodeg

líder vrchárskej súťaže: Andrea Garosio (Tal./Bardiani-CSF-Faizane)

najlepší jazdec do 23 rokov: Lunder

najlepší Slovák: P. SAGAN

najbojovnejší jazdec: Otruba

súťaž tímov: DSM