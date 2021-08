Očitá svedkyňa opísala smrteľnú nehodu cyklistu Nagya († 18): Z toho, čo videla, má husiu kožu!

Len koncom mája rozrušilo slovenskú športovú verejnosť úmrtie olympionika Adriána Babiča († 24). Netrvalo dlho a pri tréningu tragicky vyhasol vo štvrtok život ďalšieho cyklistu, len 18-ročného Róberta Nagya.

Profesionálni aj rekreační cyklisti opakovane volajú po zmene pravidiel v cestnej premávke tak, aby viac chránili jej najzraniteľnejších účastníkov.

Ako prvotná príčina smrti sa u juniorského reprezentanta uvádza zástava srdca. Táto teória však bola následne vyvrátená s tým, že pretekárovi sa stal osudným úsek cesty pri Trenčianskom Jastrabí, kde ho mala pri predbiehaní kamiónom vymrštiť tlaková vlna do zábradlia.

Ani táto verzia sa však neukázala byť stopercentne pravdivá. Brutálnu nehodu totiž videla na vlastné oči Ľubica, ktorá išla v tom čase okolo. Ešte doteraz má z toho, čo videla husiu kožu.

„Išla som oproti a videla som, ako kamión priamo zramoval toho chlapca. Bolo to niečo strašné,“ uviedla šokujúco svedkyňa s tým, že tam boli viacerí cyklisti.

„Neviem povedať, či tento chlapec bol posledný, ale videla som, že ho kamión doslova zhodil. Narazil do neho a chlapec letel na zvodidlá. Bol to strašný náraz. Viac si nespomínam, lebo som bola vo veľkom šoku. Stále som mala pocit, že sa mi to sníva a nechcela som veriť, že je to pravda,“ dodala zdrvená Ľubica, ktorá len ťažko hľadala slová.