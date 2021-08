Peter Velits sa už nevie dočkať pretekov L’Etape Slovakia: Atmosféra Tour konečne aj u nás!

Už je to tu! Počas nasledujúceho víkendu 21. - 22. augusta sa v Bratislave a jej okolí uskutoční premiérový ročník pretekov pre širokú verejnosť L‘Etape Slovakia.

Podujatie vychádza z tradície legendárnej Tour de France, najslávnejšieho cyklistického sviatku na svete s viac ako 108- ročnou tradíciou.

Slovensko a Bratislava sa tento rok stali jednými z vybraných 14 lokalít z celého sveta, kde sa podujatie uskutoční. Na rozdiel od Tour de France však dáva možnosť aktívnym fanúšikom cyklistiky zažiť jedinečnú atmosféru Starej dámy na vlastnej koži.

Trasa nedeľnej časti podujatia bude vedená z Bratislavy cez mestské časti Devín – Stupava – Borinka – Lozorno – Jablonové – Pernek – Pezinská Baba – Limbach až cez chrbát Malých Karpát do cieľa Kamzík.

„Konečne je to na Slovensku! Prípravy trvali v podstate dva roky, počas ktorých sa rozprávalo, že by to malo u nás byť. Tešíme sa spolu aj s bratom Martinom, veríme obaja, že atmosféra bude úžasná. Tá masa ľudí, ktorá sa bude počas podujatia presúvať... To človek len tak nezažije,“ neskrýval radosť ambasador celého projektu, bývalý profesionálny pretekár Peter Velits.

„Najväčší zážitok to však bude určite pre ľudí. Jednak trasa je postavená skvele, ale poteší ich určite aj celá atmosféra, ktorá bude v dedinke. Tour de France bude na nich dýchať z každej strany.

Ja sám sa budem snažiť počas toho, ako pôjdem tú kratšiu trať, priblížiť ľuďom atmosféru profesionálneho pelotónu. Ľudia si ma budú môcť nájsť, porozprávať sa... Bude to preto aj pre mňa veľmi príjemné. Baviť sa s ľuďmi o cyklistike je aj pre mňa osobne prínosné,“ dodal Velits.

Na jeho slová nadviazal aj generálny riaditeľ agentúry pre cestovný ruch Slovakia Travel Václav Mika.

„Po tomto type podujatia bol na Slovensku veľký hlad. Za posledný rok totiž z verejného diania tieto projekty prakticky vymizli. Teší ma, že toto podujatie je pod záštitou veľkého mena, značky, akou Tour de France rozhodne je,“ uviedol Mika.