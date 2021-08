Saganov nový tím: Bez licenciu WorldTour, divákov bavil v minulosti Voeckler

Už je to definitívne. Jeden z najlepších cyklistov, Peter Sagan (31), bude v roku 2022 súčasťou francúzskeho tímu TotalEnergies.

Jeho šéf Jean-René Bernaudeau potvrdil niekoľkomesačné špekulácie o angažovaní trojnásobného majstra sveta, spolu podpísali dvojročný kontrakt. Odchodu Sagana do Francúzska predchádzal jeho oficiálny koniec v nemeckom tíme Bora-Hansgrohe po piatich rokoch zväčša úspešnej spolupráce.

Kto je TotalEnergies?

Je to ambiciózne družstvo, ktoré zatiaľ nemá licenciu WorldTour. Ako prokontinentálny tím sa zúčastňuje na pretekoch pod hlavičkou UCI Continental Circuits, ale v odôvodnených prípadoch má v repertoári aj súťaže UCI World Tour. To vtedy, keď dostane voľnú kartu, ako to bolo aj nedávno na Tour de France.

"Teším sa na nové dobrodružstvo. Jean-René je manažér, ktorý má povesť muža meniaceho zaužívané veci vo svetovej cyklistike. Verím, že mu pomôžem vybojovať tímové úspechy a že v nových farbách dosiahnem veľa víťazstiev. Do konca aktuálnej sezóne ešte zostanem sústredený na to, aby som bol úspešný so svojím doterajším tímom Bora-Hansgrohe. V zime sa chcem k novým spolujazdcom pripojiť vo víťaznom duchu," cituje Petra Sagana špecializovaný web VeloNews.com.

Majster grimás

Vo svojej histórii tím niekoľkokrát zmenil názov. V minulosti sa prezentoval ako Total Direct Énergie, Direct Énergie či Europcar. Tím je známy zelenými farbami. Dobré meno mu robili najmä francúzski cyklisti ako Thomas Voeckler, Sylvain Chavanel či Pierre Rolland.

Prvý menovaný dokonca v roku 2011 nosil desať dní žltý dres pre lídra Tour de France. Hoci nepatril k najlepším vrchárom, dokázal bojovať s Cadelom Evansom či Andym Schleckom a divákov bavil svojimi tradičnými grimasami.

Aj s bratom Jurajom a Erikom Baškom

Spoločne s Petrom Saganom sa do francúzskeho družstva sťahujú aj jeho starší brat Juraj a ďalší Slovák Erik Baška, ako aj dlhoroční kolegovia z tímov Tinkoff a Bora-Hansgrohe Poliak Maciej Bodnar a Talian Daniel Oss. Spolu so sebou berú aj svetoznámu značku bicyklov Specialized, ktorá je dlhoročne spojená s menom Peter Sagan. Nahradí doterajšieho francúzskeho dodávateľa Willier Triestina.