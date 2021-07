Manažér Bory Ralph Denk: Prečo Sagan opúšťa nemecký tím?

Slovenský cyklista Peter Sagan (31) definitívne potvrdil odchod z tímu Bora-Hansgrohe. Od budúcej sezóny by mal podľa Cyclingnews pôsobiť vo francúzskom zoskupení TotalEnergies. Pretekári a tímy nemôžu zverejňovať prestupy pred štartom transferového obdobia 1. augusta.

Z nemeckej stajne odchádzajú aj jeho brat Juraj a ďalší slovenský reprezentant Erik Baška. "Rád by som oznámil, že po konci sezóny už neobnovím kontrakt s tímom Bora-Hansgrohe," uviedol Sagan pre oficiálny web tímu. "Chcel by som sa poďakovať sponzorom, tímovým kolegom a celému vedeniu Bory za podporu a dôveru vo mňa za uplynulých päť sezón. Dosiahli sme spolu mnoho. Stal som sa ako prvý cyklista trojnásobným majstrom sveta v sérii. Vyhral som Paríž-Roubaix a zaznamenal sté profesionálne víťazstvo v drese Bory. Taktiež som získal rekordný siedmy zelený dres na Tour de France a môj prvý cyklámenový dres na Giro d'Italia. Po dlhej diskusii s vedením sme dospeli k vzájomnej dohode, že bude najlepšie, aby sa kruh uzavrel a ja by som mal otvoriť novú kapitolu. Zmena je súčasť života a prispieva k rastu. Som presvedčený, že Bora bude aj naďalej úspešná. Prajem im všetko dobré v nadchádzajúcej sezóne."

Do nového tímu by sa mali presunúť aj Saganovi dlhoroční spolujazdci Maciej Bodnar a Daniel Oss ako i niektorí členovia realizačného tímu.

O Saganovom odchode z Bory a hovorilo už od začiatku roka, keď manažér Ralph Denk niekoľkokrát naznačil, že zmluvu nepredĺžia a hovoril o viaznucich rokovaniach i väčších zmenách v tíme. O služby trojnásobného majstra sveta prejavil záujem belgický Deceuninck-QuickStep, no jeho šéf Patrick Lefevere nakoniec oznámil, že Sagan nepríde, keďže s ním by museli prestúpiť aj brat Juraj a Baška a on nechce mať tím v tíme. Do hry tak vstúpil francúzsky ProTeam TotalEnergies.

Manažér druholigového tímu (UCI ProTour) Jean-René Bernaudeau sa už dlhšie usiloval získať veľké meno. Podľa denníka Le Parisien sa na jar snažil podpísať Juliana Alaphilippea, čo sa mu nepodarilo, keďže úradujúci majster sveta predĺžil kontrakt s Deceuninckom-QuickStep. Bernaudeau sa tak obrátil na jedného z najpopulárnejších cyklistov uplynulej dekády Sagana. Holandské médiá už počas Tour de France informovali, že obe strany podpíšu v lete dlhodobejší kontrakt a spolu so Slovákom do tímu príde aj jeho sponzor a výrobca bicyklov Specialized.

Sagan odštartoval profesionálnu kariéru v drese Liquigasu, v ktorom pôsobil v rokoch 2010 - 2014, vtedy už pod názvom Cannondale. Jeho ďalšie kroky pokračovali do Tinkoffu a v roku 2017 sa upísal na päť rokov Bore. Sagan zaknihoval v prebiehajúcej sezóne štyri víťazstvá a vyhral bodovaciu súťaž na Gire. Na nedávnej Tour bol dvakrát piaty a pre zranenie kolena musel odstúpiť pred 12. etapou. Počas kariéry nazbieral 118. triumfov a sedemkrát získal zelený dres na Tour de France.

Bora vo štvrtok oznámila, že okrem Saganovcov a Bašku opúšťa po sezóne tím aj dvadsaťsedemročný nemecký šprintér Pascal Ackermann, držiteľ 35 víťazstiev medzi profesionálmi, Maciej Bodnar, Daniel Oss, Rudiger Selig, Andreas Schillinger a Michael Schwarzmann. Ackermann by mal nahradiť Nóra Alexander Kristoff v stajni UAE Team Emirates.

"V prvom rade sa chcem povedať, že obaja jazdci sú dôležitou súčasťou nášho tímu a za posledné roky sme mohli spoločne osláviť množstvo úspechov. Som za to vďačný. Existujú rôzne dôvody, prečo sa teraz lúčime. Čo sa týka Petra, rokovali sme do poslednej chvíle," uviedol Denk.

"Samozrejme, že nemôžem zverejniť detaily, ale obe strany pracovali na riešeniach a chceli sme pokračovať spolu. No posunuli sme sa ako tím a chceme pokračovať v tomto procese. Už sme spravili niektoré strategické rozhodnutia a Peter sa nakoniec rozhodol, že má inú možnosť, ktorá viac ladí s jeho ideami. Plne to rešpektujem. Je to však veľká škoda, pretože Peter je súčasťou nášho úspešného príbehu a významne prispel k nášmu rozvoju."

Bora sa čoraz viac pretvára na tím na celkové poradie na Grand Tours. Pred novou sezónu by mali jej rady posilniť vrchári Jai Hindley z Austrálie (DSM), Kolumbijčan Sergio Higuita (EF Education-Nippo) a Rus Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech). Bora má už teraz v kádri silných pretekárov na etapáky Holanďana Wilca Keldermana či Nemcov Maxa Schachmann a Emanuela Buchmanna.