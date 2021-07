Sagan dirigoval dlhý únik na olympiáde: Ľutuje len jednu vec

Síce sa nedostal do cieľa, no niekoľko hodín ukazoval televíznym divákom na celom svete slovenský národný dres.

Cyklista Juraj Sagan bol v úvode sobotňajších pretekov s hromadným štartom na olympiáde pri zrode úniku dňa, v ktorom vydržal dlhých 180 kilometrov.

Pôvodne mal v Tokiu štartovať s bratom Petrom, trojnásobného majstra sveta však vyradila operácia zraneného kolena a jeho miesto zastal náhradník Lukáš Kubiš. Z dvojice nakoniec ani jeden preteky nedokončil, no J. Sagan na začiatku diktoval ich priebeh.

Hneď v úvodných kilometroch náročnej horskej trasy s celkovým prevýšením 4865 metrov bol aktívny pri vzniku úniku, v ktorom ho doplnili ďalší siedmi jazdci vrátane úradujúceho českého majstra Michaela Kukrleho. Československá dvojica na nasledujúcich dlhých kilometroch udávala tempo úniku.

"Bola to taktika dostať sa do úniku, keďže nie som úplne najsilnejší v kopcoch. Chcel som si vytvoriť nejaký náskok, aby som mohol ísť v nejakom miernom tempe v tých kopcoch," povedal po pretekoch.

Už na prvom tiahlom stúpaní na Douši Road nestačili tempu vedúcej skupinky pretekári z Azerbajdžanu, Rumunska a Burkiny Faso.

"Škoda, že nás tam nebolo viac, alebo že tá skupina nebola silnejšia. Zostali sme tam piati takí silnejší pretekári, no tá trať bola dĺžkovo a časovo veľmi náročná a preto mi v závere došli sily a ani som ju nedokončil."

Únik spolu prešiel aj stúpanie na Fudži Sanroku (do výšky 1451 mnm), ktoré malo 14,3 km so sklonom v priemere šesť percent. Potom však začal jeho náskok výrazne klesať a J. Sagan si nakoniec vystúpil 53,6 km pred cieľom, v úniku teda strávil približne štyri hodiny a 180 km.

"Mám skúsenosti a viem ako, nepoviem, že čo najviac pošetriť energiu, ale aby to trvalo čo najdlhšie a aby to bolo čo najviac efektívne. Povedal som chalanom, aby sme sa striedali po 15 - 20 sekundách. Myslím si, že boli radi. Škoda, že Kukrle nedošiel až do cieľa," uviedol.

Juraj Sagan tak niesol slovenský znak na samom čele počas takmer celých pretekov: "V takom dlhom úniku a najmä na takých veľkých pretekoch som ešte nebol. Je to zážitok."