Po rehabilitácii kolena má pred sebou kopu tvrdej práce: Čo čaká Sagana v závere sezóny?

Sezóna sa pre neho neskončila ani náhodou. Slovenský cyklista Peter Sagan (31) sa momentálne spamätáva z operácie kolena, ktorú podstúpil po páde na Tour de France. Olympiádu síce vynechá, no do konca roka ho čaká ešte nejedno podujatie.

Legendárne preteky Tour de France v nedeľu uzavreli svoju 108. kapitolu. Titul obhájil Slovinec Tadej Pogačar, ktorý si na 108. ročníku vybojoval okrem žltého aj bodkovaný a biely dres. Cavendish získal zelený dres za víťazstvo v bodovacej súťaži. Slovák Peter Sagan odstúpil pred 12. etapou pre zranenie kolena. Následne sa podrobil aj operácii, po ktorej momentálne intenzívne rehabilituje. Fanúšikov preto prirodzene zaujíma, čo teraz bude s trojnásobným majstrom sveta. Aké preteky ho ešte čakajú?

Ak by všetko išlo podľa plánu, Tourminátor by sa mohol v profesionálnom pelotóne predstaviť už koncom augusta. Zraky slovenských fanúšikov sa budú, prirodzene, upierať aj na septembrové preteky Okolo Slovenska, kde Sagan prisľúbil účasť. Z pohľadu reprezentácie budú kľúčové najmä majstrovstvá sveta, ktoré sú na programe koncom septembra. Sezónu by mal uzavrieť len pár dní nato na slávnych francúzskych pretekoch Paríž – Roubaix.

Možný program do konca roka:

BEMER Cyclassics Hamburg - 22. august

Benelux Tour – 30. august – 5. september

Okolo Slovenska – 15. september – 19. september

Majstrovstvá sveta - 26. september

Paríž - Roubaix - 3. október