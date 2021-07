Doping? Víťaz Mohorič v cieli 19. etapy na Tour provokoval kritikov

Slovinský cyklista Matej Mohorič (26) vyhral 19. etapu 108. ročníka Tour de France.

Jazdec stajne Bahrain-Victorious sa presadil po úniku a 207 km dlhú trať z Mourenx do Libournu zvládol za 4:19:17 h.

Dvadsaťšesťročný Slovinec sa tešil z etapových vavrínov druhýkrát na prebiehajúcej Tour, aj 7. etapu, ktorá merala 249,1 km a bola najdlhšia v programe, vyhral po sóloúniku.

"Je to super, nemôžem tomu uveriť, dnes som tam nechal naozaj všetko. Chceli sme byť v tom úniku, podarilo sa mi tam dostať, ale nevedeli sme, či Alpecin-Fenix a Deceuninck-QuickStep pôjdu po špurte a budú chcieť stiahnuť manko.

V úniku som sa to snažil zorganizovať, aby sme išli stále rýchlo. Bolo nás tam šesť, no potom sa to celé zmenilo a dostihli nás ďalší pretekári. Nemal som tam žiadnych kolegov, takže som musel bojovať sám. Niekoľkokrát som bol na limite, hlavne keď útočil Nils Politt. Keď som sa dostal opäť na čelo, tak som si povedal, že toto je tá chvíľa a musím zaútočiť. Nakoniec to vyšlo," povedal v televíznom rozhovore.

Mohorič v cieli urobil gesto, ktorým odkázal kritikom, aby zavreli ústa.

Hotel a autobus tímu totiž v stredu večer prehľadala francúzska polícia, ktorá začala predbežné vyšetrovanie možných porušení antidopingových pravidiel.

"V cieli som myslel na to, ako nás pred dvoma dňami navštívila polícia a chovali sa k nám ako k nejakým kriminálnikom. Samozrejme, je dobre, že pelotón je pod kontrolou, ale my nemáme čo skrývať a oni nič nenašli. Bolo to nepríjemné a nie je pekné, keď vám prehľadávajú osobne veci."