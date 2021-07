Slovinci dominujú na Tour de France: Cavendishovi vyfúkol etapový triumf Mohorič!

Jazdec stajne Bahrain-Victorious sa presadil po úniku a 207 km dlhú trať z Mourenx do Libournu zvládol za 4:19:17 h.

Druhý finišoval s minútovou stratou domáci Christophe Laporte (Cofidis) a tretí skončil Dán Casper Pedersen (DSM). Pelotón mal manko na víťaza takmer 20 minút.

🇸🇮 @matmohoric has gone solo! With 20 km to go, the Slovenian champion has an advantage of 40''.



🇸🇮 Matej Mohoric est parti en solo ! A 20 km de l'arrivée, le champion de Slovénie a un avantage de 40''.#TDF2021 pic.twitter.com/pmtuMfPZAp