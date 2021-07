Veľkolepá šou v úniku: 14. etapu Tour ovládol Holanďan Mollema

Holandský cyklista Bauke Mollema vyhral 14. etapu 108. ročníka Tour de France.

Jazdec stajne Trek-Segafredo sa presadil po úniku a 183,7 km dlhú trať z Carcassonne do Quillanu zvládol za 4:16:16 h. Druhý finišoval Rakúšan Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) a tretí skončil Kolumbijčan Sergio Higuita (EF Education-Nippo).

Žltý dres pre celkového lídra si udržal Slovinec Tadej Pogačar zo stajne UAE-Team Emirates.

V sobotu bola na programe kopcovitá etapa s piatimi stúpaniami 2. a 3. kategórie. Od úvodu sa snažilo dostať do úniku množstvo pretekárov, ale pelotón išiel dlho vo vysokom tempe okolo 48 km/h a tak si nikto nedokázal vypracovať dostatočný odstup. Pred prvým stúpaním na Col du Bac (3,1 km, 5,3%) sa dostala na čelo päťčlenná skupinka, ale jej náskok nestúpol nad jednu minútu a po 20 km ich balík dostihol. Pred druhým kopcom Col de Montségur (4,3 km, 8,1%) sa už utvoril štrnásťčlenný únik, do ktorého si nastúpili napríklad Wout Poels (Bahrain-Victorious), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Konrad, Mollema, Higuita či Omar Fraile (Astana-Premier Tech). Dostal sa tam aj Guillaume Martin (Cofidis, Solutions Crédits), ktorý pred etapu figuroval na 9. mieste v celkovom poradí a mohol si výrazne vylepšiť svoju pozíciu. Pogačara však príliš ohroziť nemohol, keďže naňho strácal vyše deväť minút. Už pred druhým stúpaním si z balíka vystúpili viacerí šprintéri vrátane zeleného Marka Cavendisha (Deceuninck-QuickStep).

Silná skupina nasadila vysoké tempo a rýchlo si vypracovala trojminútový náskok. Na ďalšom stúpaní Col de la Croix des Morts (6,8 km, 5,8%) si prišiel pre body Woods, ktorý živil nádej na bodkovaný dres. Na ďalšom kopci Côte de Galinagues (2,2 km, 8,8%) získal ďalší bod a dostal sa na čelo vrchárskej súťaže. V následnom zjazde však spadol a poranil si ľavú ruku. Woods rýchlo naskočil späť na bicykel, ale stálo ho dosť síl než sa vrátil do skupiny. V tom čase zaútočil Mollema a dokázal sa odtrhnúť od súperov. Čoskoro mal k dobru minútu a štvrť a tento náskok si priniesol na úpätie záverečného stúpania na Col de Saint-Louis (4,6 km, 6,8%). Jeho konkurenti sa ho snažili stíhať, no tridsaťštyriročný Holanďan mal dobré nohy a keď si na vrchol kopca priniesol minútový náskok, bolo zrejmé, že získa etapové vavríny. Čakalo ho totiž už len 17 km dolu kopcom a v závere po rovine. Mollema chybu nespravil a do Quillanu si prišiel po 17. víťazstvo v kariére a druhé na Tour. Riskantná taktika sa vyplatila aj Guillaumeovi Martinovi, ktorý finišoval na 11. mieste s vyše päťminútovým náskokom na skupinu favoritov na celkové poradie, a tak sa posunul už na 2. miesto za Pogačara. Na žltý dres stráca 4:04 minúty.

Druhý týždeň pretekov ukončí v nedeľu horská etapa s cieľom v Andorre, ktorá ponúka štyri náročné stúpania a patrí medzi najťažšie v programe. Pelotón zároveň prekoná najvyšší bod 108. ročníka - Port d´Envalira vo výške 2408 metrov nad morom. Trasa povedie z Céretu do Andorry la Vella a meria 191,3 km.