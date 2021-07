Juraj Sagan už trénuje po zlomenej kľúčnej kosti a prezradil: Odchod z Bory? Nič som nepodpísal

Už trénuje a o pár dní si opäť sadne aj na súťažný bicykel. Reč je o jazdcovi stajne BORA-hansgrohe Jurajovi Saganovi (32), ktorý v júni utrpel na tréningu zlomeninu kľúčnej kosti a podstúpil aj operáciu. Denníku Nový Čas prezradil, ako sa zdravotne cíti, čo hovorí na odstúpenie brata Petra z Tour a prehovoril i o odchode z Bory!

Zlomili ste si kľúčnu kosť na tréningu a absolvovali aj operáciu. Už ste v poriadku?

- Už som začal s tréningom, ale zatiaľ to veľmi nepreháňam. Kosť sa po operácii chvalabohu zrástla dobre, neboli žiadne komplikácie, vôbec ma to na bicykli nelimituje, čo ma teší.

Už aj viete, kedy by ste mohli absolvovať nejaké súťažné preteky?

- V pondelok odchádzam na Sardíniu na päťdňové preteky, ktoré vyvrcholia rovnako ako Tour de France.

A potom už smer olympiáda Tokio?

- Áno, presne tak. Už sa aj teším, bude to moja premiéra na olympiáde, takže som zvedavý. Štartovať budem v hromadných pretekoch a potom aj v časovke. Škoda len, že budú viaceré obmedzenia kvôli pandémii.

Určite sledujete aj Tour de France, čo zatiaľ hovoríte na priebeh?

- Musím povedať, že je to poriadna divočina. Bolo až priveľa pádov, v úvode sa dosť menil aj držiteľ žltého dresu, ale myslím si, že Slovinec Pogačar si to už ustráži a obháji prvenstvo na Tour.

Váš brat Peter z Tour odstúpil. Už ste sa s ním stihli skontaktovať?

- Áno. Peter mal po páde v 3. etape problémy s kolenom, ktoré ho limitovali. Má ho celé opuchnuté a je tam aj zápal, takže to bol dôvod jeho odstúpenia z Tour.

Objavili informácie, že by ste s bratom Peťom mali z Bory prestúpiť do francúzskeho tímu ProTeame TotalEnergies. Je to pravda?

- Zatiaľ nemám nič podpísané.

Ale máte ponuky z tohto tímu?

- V hre je viac tímov, štyri až päť. Hoci médiá už hovoria o jasnej veci, tak tutovka to bude až vtedy, keď sa to podpíše. Do konca roka mám platný kontrakt stále v Bore.