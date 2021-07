Sagan prestúpi po Tour do francuzského tímu, informujú holandskí novinári

Slovenský cyklista Peter Sagan (31) by mal pokračovať v kariére vo francúzskom ProTeame TotalEnergies.

Kontrakt by mali podpísať krátko po konci prebiehajúcej Tour de France a s trojnásobným majstrom sveta by mal do tímu prísť aj jeho sponzor a výrobca bicyklov Specialized, brat Juraj Sagan i ďalší Slovák Erik Baška.

V utorok o tom informoval holandský portál wielerflits.nl, podľa ktorého by sa mal z Bora-Hansgrohe sťahovať do nového tímu aj Talian Daniel Oss, Poliak Maciej Bodnar a členovia jeho realizačného tímu.

Manažér druholigového tímu (UCI ProTour) Jean-René Bernaudeau sa už dlhšie usiluje získať veľké meno. Podľa denníka Le Parisien sa na jar snažil podpísať Juliana Alaphilippea, čo sa mu nepodarilo, keďže úradujúci majster sveta predĺžil kontrakt s Deceuninckom-QuickStep.

Bernaudeau sa tak obrátil na jedného z najpopulárnejších cyklistov uplynulej dekády. Saganovi sa po prebiehajúcej sezóne skončí kontrakt v nemeckej stajni Bora-Hansgrohe a jej manažér Ralph Denk sa viackrát v médiách vyjadril, že rokovania o novej zmluve viaznu.

Bernaudeau zatiaľ informácie nepotvrdil. "Stále čakám na podpisy zainteresovaných strán," odpovedal na otázku WielerFlits. Tím TotalEnergies má momentálne podpísaných na nasledujúcu sezónu desať pretekárov, zo známejších sú to taliansky šprintér Niccol Bonifazio, vrchár Pierre Latour či klasikár Anthony Turgis.

O Saganove služby prejavil v uplynulých mesiacoch záujem aj Deceuninck-QuickStep, no rokovania mali stroskotať na tom, že jeho šéf Patrick Lefevere nechcel mať "tím v tíme".