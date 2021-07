Peter Sagan je zo záveru etapy frustrovaný: Nemohol som rozbehnúť špurt!

Slovenský cyklista Peter Sagan (31) v drese Bora-Hansgrohe obsadil v 10. etape na Tour de France 8. miesto. Víťazstvo ukoristil jeho konkurent v boji o zelený dres Mark Cavendish.

Cavendish si pripísal ďalších 50 bodov do súťaže o zelený dres a dokopy ich má na konte už 218. Druhý Michael Matthews z Austrálie (BikeExchange) na neho stráca 59 bodov, Saganovi patrí siedma priečka (92 b).

"Bola to ďalšia rýchla etapa a tím sa zameral na to, aby bol Wilco Kelderman vždy v dobrej pozícii a chránený v prípade, že by sa na vetre potrhal pelotón.

V záverečných kilometroch som bol vpredu, ale vo finále, pred poslednou zákrutou, som nebol v ideálnej pozícii. Nemohol som tak rozbehnúť svoj špurt ako som chcel. Koleno sa zlepšuje, budem bojovať ďalej," uviedol Sagan pre stránku svojho tímu.