Peter Sagan útočil na prvé víťazstvo: V 10. etape na Tour sa tešil nestarnúci Cavendish!

Britský cyklista Mark Cavendish (36) vyhral aj 10. etapu 108. ročníka Tour de France.

Jazdec stajne Deceuninck–QuickStep využil výbornú prácu svojho tímu, dosiahol už 33. triumf na podujatí a len jeden ho delí od rekordu legendárneho Eddyho Merckxa.

Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe obsadil 8. miesto.

Tridsaťšesťročný Cavendish sa presadil v hromadnom dojazde vo Valence a trať dlhú 190,7 km zvládol za 4:14:07 h. Druhý finišoval Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) a na treťom mieste skončil jeho krajan Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Žltý dres pre celkového lídra si udržal Slovinec Tadej Pogačar zo stajne UAE-Team Emirates.

Po prvom voľnom dni nasledovala rovinatá etapa s jedinou vrchárskou prémiou 4. kategórie. O triumf sa mali pobiť opäť najrýchlejší šprintéri, no situáciu pred technickým dojazdom vo Valence mohol na záverečných desiatkach kilometroch skomplikovať avizovaný bočný vietor. Sagan vyhral špurt vo Valence v roku 2018, finiš však bol vtedy mierne do kopca.

Do úniku sa krátko po štarte dostala iba dvojica Hugo Houle (Astana Premier Tech) a Tosh van der Sande (Lotto Soudal), čo vyhovovalo najmä tímom so silnými šprintérmi, keďže mali málo práce s kontrolovaním pretekov.

Dvojica si po 30 km vypracovala náskok cez šesť minút, ale ten ďalej nenarastal. Na čelo balíka sa presunul skúsený Tim Declercq z Deceuninck-QuickStep a udržoval tempo tak, aby nikto ďalší nenastupoval do únikov. Na jediný bodovaný kopec Col de Couz vyšiel prvý Houle, viac vzruchu priniesla až následná rýchlostná prémia. Dvadsať bodov zobral van der Sande, špurt balíka vyhral Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) za 17 bodov, Sagan ich získal desať za 6. miesto, Cavendish prekvapivo nebodoval.

Tempo v pelotóne neklesalo a tak klesol náskok dvojice na čele na dve minúty už 75 km pred cieľom. Krátko po tom prišlo k pádu a na zemi skončili jazdci Ineosu. Richie Porte musel vymeniť bicykel a utrpel zopár šrámov, no pokračoval ďalej. Štyridsať km pred cieľom zostal vpredu už len Houle a o pár kilometrov to zabalil aj on.

Na otvorených cestách sa naozaj zdvihol bočný vietor, navyše hrozil i dážď, čo sa snažili využiť pretekári QuickStepu. Vysoké tempo nasadil majster sveta Julian Alaphilippe, smolu mal Colbrelli, ktorý práve v tých momentoch dostal defekt a musel čakať na výmenu bicykla. QuickStep pokračoval v tlaku a desať km pred cieľom sa vytvorili väčšie medzery. V čelnej skupine sa však udržali Sagan i väčšina favoritov na etapu i celkové poradie. Stratu musel doháňať celý tím DSM so šprintérom Ceesom Bolom, ale dokázal sa "dolepiť" späť.

QuickStep predviedol v závere svoju obrovskú silu v hromadných dojazdoch. Do posledného kilometra prišiel na čele balíka so štyrmi pretekármi, Cavendisha priviedol až na métu asi 150 metrov pred páskou a tridsaťšesťročný šprintér už prvú pozíciu nestratil. Sagan stratil kilometer pred cieľom zadné koleso Cavendisha, dokázal sa dostať späť do dobrej pozície, no potom mal menšiu kolíziu a o pódium nebojoval.