Francúzi sú ochotní zobrať Sagana s celým jeho klanom: Prestup naberá reálne kontúry

Už je ruka v rukáve? Slovenský fenomén Peter Sagan (31) bude pokračovať v kariére vo francúzskom „druholigovom“ tíme Total Energies. Presne túto informáciu zverejnil holandský cyklista vo výslužbe a dnes novinár Thijs Zonneveld.

Prestupové šumy okolo Tourminátora trvajú už niekoľko mesiacov. Samotný Sagan musí neustále odbíjať zvedavé otázky novinárov aj na najslávnejších cyklistických pretekoch sveta Tour de France.

„Viem, že by ste všetci odo mňa radi počuli informácie o mojej budúcnosti, ale ja vám až do 1. augusta jednoducho nemôžem povedať nič,“ bráni sa zubami-nechtami Sagan, ktorému po sezóne vyprší zmluva s tímom BORA-hansgrohe. Podľa informácií z Holandska by mohol nový domov nájsť vo francúzskej stajni Total Energies. Spolu s ním by sa presťahoval aj celý jeho početný tím, ktorý sa stará o to, aby bol Peťo pripravený na každé preteky v špičkovej forme.

„Táto domácnosť - nemôžem to nazvať inak - pozostáva z jedenástich mužov,“ hovorí Zonneveld. Okrem Daniela Ossa, Macieja Bodnara a Juraja Sagana sem patria aj rôzni mechanici, maséri, ale aj mediálny manažér Gabriele Uboldi. Total Energies by rád privítal Saganovu partiu s otvorenou náručou. „Total je veľká nadnárodná spoločnosť a Sagan dostáva od Specialized vysokú sumu,“ dodal Zonneveld.

Total Energies

Total je nadnárodná francúzska spoločnosť, zameraná na spracovanie ropy. Bola založená v roku 1924 a sídli v Courbevoie vo Francúzsku. Celkovo prevádzkuje sieť takmer 17 000 čerpacích staníc a zamestnáva vyše 96 000 zamestnancov po celom svete. Zároveň je hlavným sponzorom cyklistického tímu kategórie UCI ProTeam, čiže o jeden stupeň nižšej, ako je hlavná kategória World Tour Team. Kalendár tímov Pro Series pozostáva celkovo z 57 pretekov. O účasti na najväčších svetových podujatiach rozhoduje počet bodov a umiestnenie tímu v celkovej kvalifikácii UCI. Total Energies sa teraz nachádza na 21. mieste, čím si zabezpečil vstupenku na momentálne prebiehajúce preteky Tour de France.