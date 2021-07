Zničený Cavendish v slzách: Chýbalo pár sekúnd a mohol si baliť kufre

Jednu z najnáročnejších etáp aktuálneho ročníka Tour de France s extrémne náročnými 145 kilometrami napokon zvládol. Do cieľa prišiel zničený a krátko potom, ako preťal cieľovú čiaru mu dokonca oči zaliali slzy.

"Bola to jedna z tých etáp, ktorej som sa naozaj bál,“ priznal legendárny šprintér krátko po etape.

"Úplne ma do dostalo, že som to nakoniec dokázal. Som šťastný, že som stále na pretekoch. Najhoršie na tom je, že pred nami sú ďalšie takéto dni. Dnes som sa mohol spoľahnúť na pomoc Tima a Michaela. Som úplne zničený a fyzicky zlomený," povedal pre portál cyclingnews.com vedúci pretekár súťaže o zelený dres.

How can you not love these guys?#TDF2021 #TheWolfpack pic.twitter.com/hfg1XcwXn7