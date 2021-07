Minulý rok siahal na víťazstvo: Elitný pretekár odstúpil z Tour de France!

Slovinský cyklista Primož Roglič (31) odstúpil z tohtoročnej Tour de France. Jeho tím Jumbo Visma to oznámil pred nedeľnou 9. etapou z Cluses do Tignes (144,9 km).

Tridsaťjedenročného pretekára vyradili zranenia po dvoch pádoch, ktoré utrpel v úvodných troch etapách.

Vyšetrenia síce neodhalili zlomeniny, no utrpel početné pomliaždeniny a škrabance, najmä na ľavej strane. Roglič patril k favoritom na podujatí po vlaňajšom druhom mieste.

Po ťažkých pádoch sa však objavili špekulácie, či dokáže preteky vôbec dokončiť.

V stredajšej časovke ešte dokázal konkurovať a obsadil 7. miesto so 44-sekundovým mankom, no postupne strácal dych a v sobotu prišiel tretí od konca so stratou vyše 35 minút. "Bolo to spoločné rozhodnutie. Nemá zmysel pokračovať. Teraz sa zamerám na zotavenie a ďalšie ciele," citoval Rogliča portál cyclingnews.com.

Podľa jeho slov za odstúpenie môže najmä pád v tretej etape, hoci si sprvu neuvedomoval jeho závažnosť:

"Nepozeral som sa príliš dopredu. Vždy ide o konkrétny moment a snahu dostať sa cez to. A tak to aj bolo, snažil som sa ísť deň za dňom. Bolesť však bola priveľká. Som sklamaný, neplánoval som to, ale musím to akceptovať."