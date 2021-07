Cavendish zvýšil náskok pred Saganom: Etapový vavrín získal Mohorič

Druhú priečku obsadil v etape s dĺžkou 249,1 km z Vierzonu do Le Creusot Belgičan Jasper Stuyven z Treku-Segafredo s odstupom 1:20 min, tretí skončil Dán Magnus Cort z EF Education-Nippo s mankom 1:47 minúty. V rovnakom čase prišiel do cieľa na 4. mieste Holanďan Mathieu van der Poel z Alpecinu-Fenix, ktorý si tak upevnil vedenie v súťaži o žltý dres pre priebežne vedúceho pretekára.

Cyklisti v piatok absolvovali najdlhšiu etapu na Tour de France za uplynulých 23 rokov. Úvodná polovica trate mala rovinatý charakter, v druhej časti už boli kopce, iba úplný záver bol opäť na rovine. Pri takmer bezvetrí sa dlho nedarilo vytvoriť únik dňa. Až po hodine boja a približne 50 km po štarte sa oddelila 29-členná skupina.

Z prvej dvadsiatky priebežného poradia na štarte v nej boli štyria jazdci. Van der Poel v žltom tričku, tretí Wout van Aert z Jumbo-Visma, jedenásty Kasper Asgreen z Deceunincku-QuickStep a devätnásty Vincenzo Nibali z Treku-Segafredo. Peter Sagan sa do úniku nedostal, Bora-hansgrohe mala vpredu ako jediného Patricka Konrada.

Situácia nevyhovovala hlavne tímu UAE Team Emirates s priebežne druhým Tadejom Pogačarom, no napriek tomu sa náskok vedúcej skupiny natiahol až na vyše sedem minút. V úniku bol aj vedúci muž bodovacej súťaže Mark Cavendish z Deceunincku-QuickStep a na rýchlostnej prémii v polovici trate mu nikto nekomplikoval život. Pripísal si tak na konto 20 bodov a upevnil si prvenstvo v boji o zelený dres.

💚 20 points for @MarkCavendish, job done! ✅



💚 20 points de plus pour Mark Cavendish, le travail est fait ! ✅#TDF2021 pic.twitter.com/WbdoT5G7aX