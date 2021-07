Cavendish jazdí ako pokropený živou vodou: Sagan stráca, ale stále si verí!

Ešte to nevzdáva! Napriek tomu, že všetky oči sa na Tour de France momentálne upierajú na Marka Cavendisha (36), slovenský fenomén Peter Sagan (31) mu posiela jasný odkaz. Stále si totiž robí zálusk na zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.

Britský veterán Cavendish momentálne prežíva cyklistickú rozprávku. Na Tour de France sa pôvodne ani nemal predstaviť... Šéf tímu Quick-Step Patrick Lefevere ho povolal až po tom, ako mu jeho hviezdny šprintér Sam Bennett oznámil, že do Francúzska tento rok nepocestuje.

Znovuzrodený Cavendish akoby vstal z popola a vo štvrtok opäť slávil triumf, už 32. v kariére. Na dosah má momentálne rekord legendárneho Eddyho Merckxa. Belgičan vyhral na Tour 34 etáp a jeho rekord sa zdal byť dlho neprekonateľný.

Navyše, Cavendish má momentálne na sebe aj zelený dres pre lídra bodovačky. A to sa nepáči nášmu Petrovi Saganovi.

„Etapové víťazstvo zatiaľ nemám, ale vždy sa v závere pohybujem s favoritmi. Môžem byť rád, že vôbec po páde pretekám. Koleno mi stále robí trochu problémy, ale už sa cítim lepšie. Hádam budem čoskoro fit na 100 %. Mám totiž veľkú ambíciu vybojovať zelený dres. Získať cyklámenový dres na Gire a zelený na Tour v jednej sezóne by bol môj sen,“ odkázal Sagan.

Nevyslovujte to meno!

Miesto Cavendishovo štvrtkového víťazstva ešte zvýraznilo jeho nečakaný prerod po niekoľkoročnom útlme. Dosiahol ho totiž v Châteauroux, meste, v ktorom sa v roku 2008 prvýkrát tešil z etapových vavrínov na Tour a opäť tu vyhral v roku 2011.

Odvtedy sa Tour vrátila do jeho ulíc až teraz. „Je to desať rokov, čo som tu naposledy zvíťazil a je naozaj niečo špeciálne, že som to dokázal opäť. Bolo to pekné,“ uviedol Cavendish.

Odpovedať na otázku, či sa pokúsi prekonať Eddyho Merckxa sa mu však veľmi nechcelo. „Ani nevyslovujte to meno! Nemyslím na nič,“ odvetil so smiechom.