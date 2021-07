Peter Sagan ukázal na Tour de France krásne gesto: Rešpekt veľkému rivalovi

Slovenský cyklista Peter Sagan (31) verí, že je stále v hre o zisk zeleného dresu na Tour de France. Nádej mu nevzal ani pád v závere 3. etapy. Jazdec tímu Bora-hansgrohe to vyhlásil v rozhovore pre Cyclingnews a taliansky denník La Gazzetta dello Sport.

Jazdec tímu Bora-hansgrohe sa ocitol na zemi v 3. etape spoločne s Calebom Ewanom, ktorý musel z pretekov následne odstúpiť. Privodil si drobné zranenie a nemohol sa zapojiť do bojov o body.

"Etapu som tu ešte nevyhral, ale som rád, že som v hre aj vzhľadom na to, čo sa stalo v 3. etape. Koleno mi ešte robí problémy, no cítim sa lepšie. Verím, že čoskoro budem stopercentný. Neobávam sa, že neprídem do Paríža," povedal Sagan.

Dres pre lídra bodovacej súťaže aktuálne drží Brit Mark Cavendish, no Sagan vidí najväčších konkurentov inde.

"Najväčšími rivalmi sú pre mňa Michael Matthews a Sonny Colbrelli. Sú v poradí nado mnou, ale v dosahu. Uvidíme, čo sa bude diať po prechode Álp a na rovinách budúci týždeň. Nič nie je stratené, stále nás čakajú hory," pripomenul jazdec Bory-hansgrohe.

V roku 2017 po kontakte s Markom Cavendishom Sagana vylúčili z Tour, no k incidentu sa už slovenský cyklista nevracia a voči Britovi necíti negatívne emócie. Nevyplávali na povrch ani vtedy, keď mal v 3. etape počas šprintu na prémii problém s Cavendishovým domestikom Michaelom Morkovom, ktorý ho "privrel" pri krajnici.

"Povedal som Morkovovi, aký mám názor na jeho konanie a myslím, že to pochopil. Proti Markovi nič nemám. To, čo sa stalo v roku 2017 má podľa mňa v hlave viac on, ako ja. Ja som už inde. Som šťastný, že zvíťazil. Pogratuloval som mu tak ako každému víťazovi."