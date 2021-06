Sagan prehovoril po piatom mieste: Ako je na tom poranené koleno?

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) finišoval na piatom mieste v 4. etape na Tour de France, ktorá mala rovinatý profil a po 150 km vyvrcholila hromadným špurtom vo Fougéres.

Sagan vstupoval do 4. etapy doudieraný po páde v závere predchádzajúcej etapy, ale s odhodlaním zabojovať o víťazstvo, ktoré mu v pondelok doslova pretieklo pomedzi prsty. Sagan sa v záverečnom kilometri držal v čelnej skupinke šprintérov, ale nie úplne vpredu a na víťazstvo tentoraz nemal nárok. V kombinácii s bodmi za ôsme miesto na šprintérskej prémii sa 31-ročný Slovák posunul na ôsmu priečku v bodovacej súťaži. Aktuálne vylepšil svoje konto na 48 bodov. Novým držiteľom zeleného dresu je Cavendish, ktorý má 89 bodov. Je to o 7 viac ako má druhý Alaphilippe, tretí je Austrálčan Michael Matthews s mankom 11 bodov.

"Môj včerajší pád bol tvrdý a dnes ma stále bolelo koleno, no v záverečných 35 km sa to postupne zlepšovalo. Tím odviedol fantastickú prácu, aby ma udržal v dobrej pozícii v zložitej časti. Posledných päť kilometrov bolo opäť hektických, pretože van Moer bol stále na čele. Ocitol som sa trochu mimo pozície a nemal som dosť času, aby som ju v záverečnom km získal späť. Tak som začal špurtovať z väčšej diaľky. Bol to však dobrý pokus, pred nadchádzajúcimi dňami sa cítim optimisticky a samozrejme, budem bojovať ďalej," uviedol Sagan na oficiálnej webstránke svojho tímu.