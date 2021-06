Šéf SZC Peter Privara o Saganovej budúcnosti po Tour: Na 90 percent je rozhodnuté!

V sobotu odštartoval v Breste najväčší cyklistický sviatok Tour de France. Pri tejto príležitosti Nový Čas vyspovedal prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Petra Privaru (60), ktorý prezradil, že podľa jeho názoru je o budúcnosti slovenského fenoména Petra Sagana (31) už na 90 percent rozhodnuté.

Cyklistickí fanúšikovia aj odborníci horúčkovite špekulujú o Saganovej budúcnosti od začiatku roka.

„Tých šumov bolo naozaj veľa. Podľa mňa je o Peťovej budúcnosti už na 90 % rozhodnuté. Zatiaľ sú to všetko neoficiálne správy, ale môj názor je taký, že z Bory odchádza. Špekulovalo sa najskôr o tíme Quick-Step, ale manažér tímu Patrick Lefevere sa vyjadril, že by mal nerád tím v tíme. My vieme, že Peťo si so sebou potrebuje zobrať svojich ľudí,“ povedal pre Nový Čas Privara a jedným dychom pokračoval.

„Logicky mi to vychádza na tím Movistar, kde by priestor pre jeho ľudí určite našli. Nehovoriac o tom, že by stúpla aj marketingová hodnota tímu, nakoľko Peter je stále jednou z najväčších hviezd profesionálneho pelotónu. Rozhodne sa zrejme po skončení Tour, keď budú tímy môcť oficiálne oznamovať zmeny pre ďalšiu sezónu,“ dodal Privara.

Tourminátor musel odbíjať nepríjemné otázky novinárov aj pred začiatkom najslávnejších pretekov sveta. „Výsledky na Tour sú pre mňa dôležité, ale nie z pohľadu mojej budúcnosti. Každý rok sa však snažím zo seba dostať len to najlepšie a na tom sa nič nemení ani tento rok,“ zhodnotil žilinský rodák.

Tímy spájané s Tourminátorom

 Quick-Step

 Movistar