Cyklistov čaká na Tour druhá etapa: Akú šancu má Sagan?

Ako vidí šancu Petra Sagana na druhej etape Tour de France 2021 Milan Dvorščík (51)?

"Vo zvlnenej etape so šiestimi horskými prémiami III. a IV. kategórie dostanú šancu aj niektorí šprintéri. Podľa niektorých stávkových kancelárií sú najväčšími favoritmi na etapové víťazstvo Van der Poel, Alaphilippe a Van Aert, hneď za nimi zaraďujú Petra Sagana. Na našom trojnásobnom majstrovi sveta sa mi páči, že nekecá, ale robí. Je profík, je motivovaný dokázať, že ešte stále na to má. Ja by som ho tipoval na vyššie priečky. Verím, že urobí všetko pre to, aby vyhral, je na to nastavený. Jedine víťazstvo považuje za úspech, druhých a tretích miest má už veľa. Zaujímavé bude záverečné dvojnásobné stúpanie s priemerným prevýšením 5,7 %, ktoré v niektorých úsekoch dosahuje aj 14 percent. Určitým spôsobom majú šancu aj vrchári, ktorí budú bojovať o sekundy do celkového poradia, skôr však dávam prednosť klasikárom, dobrý výsledok im umožní prípadne na nejaký čas získať žltý dres," myslí si strieborný medailista z MS 1994.