Sagan ukázal nový imidž. Neuveríte, čo skrýval pod rúškom!

Od soboty nastúpi na svoju jubilejnú desiatu Tour v kariére a schovával si jedno prekvapenie. Peter Sagan bol vždy veľký šoumen a opäť nesklamal.

Kvôli rúšku to pri predstavovaní nemohol nikto vidieť. Zakrýval pod ním nový štýl, ktorým mnohých prekvapil.

Peter Sagan si vypestoval pekné fúzy v štýle rokov minulých. Páči sa vám jeho nový imidž?

Peter Sagan looks to expand his Tour de France limits with further success https://t.co/yUPpEKeWBy pic.twitter.com/sLDw9Bmvyd