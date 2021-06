Prezident cyklistického zväzu Peter Privara: Úvod by mal vyhovovať Saganovi!

Úvodné etapy na Tour de France môžu vyhovovať slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi (31), myslí sa prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

Vzhľadom na Saganove univerzálne kvality na rovine aj v menších kopcoch by mohol útočiť na víťazstvo v ktorejkoľvek z úvodných štyroch etáp.

"Veľkou konkurenciou v prvej etape pre neho budú najmä takí cyklisti ako Mathieu van der Poel či Julian Alaphilippe.

Práve týchto dvoch by som tipoval, že sa objavia na druhý deň v žltom drese. Peťo sa na Gire i MSR ukázal v skvelej forme, určite má dobrú kondíciu," prezradil Peter Privara a pokračoval:

"Hlavne počas prvého týždňa by mohol získať určitý náskok a vybojovať aj nejaké etapové víťazstvá. Organizátori tento rok postavili trať trochu inak. Snažia sa totiž o to, aby bola v pelotóne zvýšená aktivita, čo by malo vyhovovať špurtérom. Aj pre mňa osobne bude 108. ročník Tour veľmi zaujímavý."

Štart: 12.30 hod

Cieľ: 17.10 hod

Profil: kopcovitý

Šanca: veľká