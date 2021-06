V Bore sú nadšení: Sagan a jeho kolegovia vyhrávajú tituly a majú skvelú formu pred Tour

Dvadsaťpäť cyklistov nemeckého tímu Bora-Hansgrohe bolo počas uplynulého víkendu v hre na národných šampionátoch vo svojich krajinách a viacerí z nich dosiahli pozoruhodné výsledky.

Okrem Petra Sagana, ktorý sa v Bánovciach nad Bebravou po siedmy raz v kariére stal majstrom Slovenska, si domáce tituly v pretekoch s hromadným štartom privlastnili aj Nemec Maximilian Schachmann a Rakúšan Patrick Konrad. Ešte vo štvrtok sa z titulu majstra Poľska v časovke jednotlivcov tešil aj špecialista na túto disciplínu a Saganov dlhoročný súpútnik Maciej Bodnar.

"Najviac jazdcov z nášho tímu bolo podľa predpokladov na majstrovstvách Nemecka. Na kopcovitom okruhu juhovýchodne od Stuttgartu sa ich predstavilo až desať a na 185,7 km museli absolvovať dovedna 3000 výškových metrov. Napokon si druhý domáci titul zabezpečil Schachmann vydareným útokom v predposlednom kole a s vyše minútovým náskokom v cieli. Ďalší člen nášho tímu Emanuel Buchmann skončil štvrtý. Za zmienku stojí aj štvrté miesto Jordiho Meusa na belgickom šampionáte, tretie miesto Patricka Gampera v Rakúsku a druhá priečka v cieli pre iba 20-ročného Frederika Wandahla na majstrovstvách Dánska," informoval web bora-hansgrohe.com.

"Sme radi, že viacerí naši pretekári získali domáce tituly. Je to pre nich povzbudenie do ďalšej časti sezóny. Sme nesmierne spokojní s tým, ako si počínali naši jazdci na nemeckom šampionáte, ale aj v iných krajinách. Pôsobivé je štvrté miesto Jordiho Meusa v silnej konkurencii v Belgicku a najmä druhá priečka Frederika Wandahla v Dánsku. Pre tohto mladíka je to vynikajúci výsledok," skonštatoval športový riaditeľ tím Bora-Hansgrohe Enrico Poitschke.