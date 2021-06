Sagan po sólovíťazstve neskrýval emócie: Risk je niekedy zisk!

Peter Sagan (31) získal siedmy slovenský majstrovský titul v pretekoch s hromadným štartom na spoločnom československom šampionáte v Bánovciach nad Bebravou.

V nedeľu rozhodol o svojom triumfe v záverečnom stúpaní, keď sa utrhol od vedúcej skupiny a prišiel si v sólovom úniku po absolútne víťazstvo pred trojicou Čechov.

Český titul si vybojoval Michael Kukrle. Druhým najlepším slovenským cyklistom bol Matúš Štoček, tretí skončil Lukáš Kubiš, ktorý prešprintoval Erika Bašku.

"Boli to rýchle, dosť dlhé preteky a bolo veľmi teplo, ale myslím si, že to vyšlo nad očakávanie aj pre mňa, pretože sme hneď v druhom kole odišli a dotiahli sme to až do konca. Takže veľmi dobré. Príliš som neplánoval, ale videl som to tak od štartu, že som vyskúšal útočiť a vyšlo to," uviedol Sagan, ktorý si pripísal už 118. víťazstvo v profikariére.

Nakoniec nedal šancu ani českým konkurentom, keď sa v záverečnom stúpaní rozhodol zaútočiť a nik s ním nedokázal udržať krok: "Risk je niekedy zisk."

Preteky, ktoré organizovalo OZ xRoad Bánovce nad Bebravou s podporou mesta Bánovce nad Bebravou, Trenčianskeho samosprávneho kraja a Slovenského zväzu cyklistiky, prilákali do cieľa i k trati niekoľko tisícok fanúšikov.

"Opäť to bol úžasný šampionát na Slovensku a veľká športová udalosť. Konkurencia v pelotóne bola úžasná a dominancia Petra Sagana, čo na to povedať.

Opäť dokázal, že je iná liga a mňa ako prezidenta zväzu naozaj teší, že pred Tour de France a olympiádou je v takejto skvelej kondícii. Peťo nastupoval od prvého kilometra, všetci vedeli, čo ide robiť, ako to ide robiť a nikto mu nestíhal. Verím, že nám bude ešte dlho robiť takúto radosť," povedal prezident SZC Peter Privara.

výsledky MSR - muži elite (Bánovce nad Bebravou - Bánovce nad Bebravou, 227,5 km):

1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) 4:48:29 h, 2. Matúš Štoček (Topforex - ATT Investments) +3:02 min, 3. Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica) +12:18, 4. Erik Baška (Bora-Hansgrohe) +12:19, 5. Simon Nagy (Cycling Academy Trenčín) +12:20, 6. Patrik Tybor +12:21, 7. Juraj Bellan rovnaký čas, 8. Pavol Rovder (všetci Dukla Banská Bystrica) +12:22, 9. Andrej Líška (Cycling Academy Trenčín) +12:23, 10. Marek Čanecký (Dukla Banská Bystrica) +12:24