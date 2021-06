Juraj Sagan je už po operácii kľúčnej kosti: Peťovi budem fandiť pri trati

Riadna smola! Slovenský cyklista Juraj Sagan (32) nebude v nedeľu v Bánovciach nad Bebravou v pretekoch s hromadným štartom obhajovať titul na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v cyklistike.

Jazdec stajne BORA-hansgrohe si počas piatkového tréningu zlomil kľúčnu kosť a už je aj po operácii!

Spoločne s bratom Petrom mal byť Juraj Sagan hlavným ťahákom dnešných spoločných majstrovstiev Slovenska a Česka v cyklistike v Bánovciach nad Bebravou, ale osud to, žiaľ, zariadil inak. „Počas piatkového tréningu som sa nešťastne zachytil o kamarátov bicykel, mal som pád a zlomil som si kľúčnu kosť. Ihneď som išiel do žilinskej nemocnice, kde ma aj operovali. Zákrok trval asi 40 minút,“ povedal pre Nový Čas jazdec BORA-hansgrohe Juraj Sagan, ktorého včera pustili do domáceho liečenia. Jeho slávny brat, trojnásobný majster sveta Peter dorazil na Slovensko v sobotu a dnes sa postaví na štart pretekov.

„Určite ho pôjdem podporiť, ako aj ostatných Slovákov na štarte,“ pokračoval Juraj, ktorý sa chce napriek zraneniu čím skôr posadiť na bicykel. „Verím, že sa kosť rýchlo zrastie, aby som sa čím skôr vrátil do súťažného kolotoča,“ povedal Juraj, ktorý nestihol sledovať ani piatkové vystúpenie slovenských futbalistov na EURO proti Švédsku. „V tom čase ma akurát operovali,“ dodal Juraj.