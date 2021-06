Bora zverejnila nomináciu na Tour, jeden zo špritnérov má smolu: Momentálne nemá požadovanú úroveň

Slovenský cyklista Peter Sagan nechýba v nominácii tímu Bora-hansgrohe na Tour de France.

Ďalší šprintér tímu Pascal Ackermann sa do finálnej osmičky nedostal. Lídrom nemeckej stajne pre celkové poradie bude Holanďan Wilco Kelderman.

Na najprestížnejšom trojtýždňovom etapáku bude štartovať aj Nemec Emanuel Buchmann, ktorý pre pád odstúpil v úvode tohtoročného Giro d'Italia. Tím dopĺňajú klasikár Nils Politt, víťaz etapy na Critérium du Dauphiné Lukas Pöstlberger, vrchár Patrick Konrad, talentovaný mladý debutant na Tour Ide Schelling a Saganov dlhoročný pomocník Daniel Oss.

Tridsaťjedenročný rekordér bodovacej súťaže Tour Sagan tak dostane šancu zabojovať o svoj ôsmy zelený dres. Prvýkrát ho však môže získať v rovnakom roku ako cyklámenový za triumf v rovnakej súťaži na Giro d'Italia.

"Tento rok sme sa nerozhodovali v žiadnom prípade ľahko. Emanuel Buchmann sa stal možnosťou pre štart iba minulý týždeň. Uvažovali sme, že vezmeme do tímu dvoch šprintérov, no veríme, že Pascal nemá momentálne požadovanú úroveň, aby mohol absolvovať premiéru na Tour. Naším cieľom je etapové víťazstvo a top 5 výsledok v celkovej klasifikácii. V pamäti máme samozrejme aj zelený dres, ale to bude ťažký boj," vyhlásil podľa serveru Cycling News tímový manažér Bory Ralph Denk.