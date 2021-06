Šéf konkurenčného tímu skritizoval Ralpha Denka: Bez Sagana by si nemal nič!

Bude to do konca mesiaca? Po tom, čo šéf Bora-Hansgrohe Ralph Denk (55) spochybnil budúcnosť Petra Sagana (31) v tíme, obe strany dúfajú, že sa tak stane čoskoro.

Do médií sa medzičasom rozhodol prehovoriť aj manažér EF Education-Nippo Jonathan Vaughters (47), ktorý skritizoval Denka za jeho komentáre a prístup, pričom uviedol, že bez trojnásobného majstra sveta by v cyklistickom svete nemal nič.

Vaughters zdieľal svoje pocity na sociálnych sieťach, kde napísal stručný, no o to viac výstižný odkaz. „Ľudia sa ma často pýtajú, koho si v cyklistickom svete vážim najviac. Odpovedám Patrick Lefevere. Ralph Denk, naopak, niekedy zabúda na to, že bez Sagana by nemal nič, žiaden World Tour tím,“ uviedol Vaughters s tým, že pridal aj link na jeden z článkov, v ktorom sa rozoberá práve neistá budúcnosť Petra Sagana. Ten iba nedávno ukončil pôsobenie na Giro d‘Italia, kde sa malo rozhodovať na základe jeho výsledkov o jeho ďalšom zotrvaní v Bore. Túto teóriu potvrdil aj Saganov mediálny manažér Gabriele Uboldi.

„Našou prioritou je zostať v tíme Bora, ale budeme rozmýšľať aj o iných možnostiach,“ vyjadril sa Uboldi tesne pred koncom Gira, počas ktorého niečo naznačil aj spomínaný manažér tímu Quick-Step Patrick Lefevere. „So Saganovým agentom som rokoval počas pretekov v Taliansku. Všetko to vyzeralo tak, že veci do seba pekne zapadnú. Neskôr som však musel rýchlo stúpiť na brzdu, pretože jednou zo Saganových podmienok bolo zobrať spolu so sebou 8 - 11 ďalších členov. To som nemohol dopustiť. Verím, že dnes jeho agent rokuje s úplne iným tímom,“ ozrejmil Lefevere. Francúzske médiá dokonca prišli so špekuláciou, že Sagan môže na konci roka zakotviť v „druholigovom“ francúzskom tíme Direct Énergie.