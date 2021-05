Zisk cenného dresu oslávil so synom: Sagan ukázal Marlona pred celým svetom

Slovenský cyklista Peter Sagan získal cyklámenový dres za víťazstvo v bodovacej súťaži na Giro d'Italia.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Potvrdil to príchodom do cieľa záverečnej 21. etapy, ktorou bola časovka na 30,3 km zo Senaga do Milána. V bodovacej súťaži nazbieral 136 bodov, o 18 viac ako druhý Davide Cimolai z Talianska (Israel Start-Up Nation).

Trojnásobný majster sveta tak pridal triumf v bodovacej súťaži na Gire k siedmim víťazstvám v súťaži o zelený dres na Tour de France. V historických tabuľkách sa dostal na druhé miesto medzi víťazmi bodovačky na pretekoch Grand Tour, osem triumfov má na konte aj Ír Sean Kelly (4xTour, 4xVuelta), na čele je s deviatimi Nemec Erik Zabel (6xTour, 3xVuelta). Tridsaťjedenročný Slovák je len siedmy cyklista, ktorý vyhral šprintérsku súťaž na Tour aj Gire.

"Som veľmi šťastný a hrdý na to, že môžem vystúpiť na pódium v Miláne v cyklámenovom drese na Giro d'Italia. Bol to môj sen už mnoho rokov a som nadšený, že sa to dnes splnilo. Chcem sa poďakovať organizátorom pretekov, neuveriteľným talianskym fanúšikom, ktorí sa vrátili na cesty a povzbudzovali nás a všetkých mojich tímových kolegov za ich prácu počas týchto troch náročných týždňov na pretekoch," uviedol Sagan po konci Gira pre oficiálnu stránku svojho tímu.

Sagan sa obliekol do cyklámenového dresu po triumfe v 10. etape, keď zužitkoval výbornú prácu svojho tímu najmä v druhej polovici trasy. Bora na dvoch stúpaniach striasla viacerých šprintérov, pozíciu na čele pre svojho lídra udržala aj v technickom dojazde vo Foligne a Sagan ju pretavil na triumf. V televíznom rozhovore pre talianskych organizátorov sa prihovoril fanúšikom aj v slovenčine: "Ďakujem, že ste pozerali, celému tímu, že odviedol skvelú robotu a som rád, že som mohol vyhrať. Uvidíme, ako to pôjde ďalej." Pre Sagana to bolo druhé víťazstvo na Gire, tretie v sezóne a 117. v kariére.

Sagan víťazstvo oslávil aj so synom Marlonom, ktorý mu na pódium doniesol kyticu. Následne spolu zakývali celému športovému svetu. Peter fotografie okomentoval aj hashtagmi "malý Sagan" a "hrdý otec".