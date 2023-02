Inšpektorát práce konštatuje porušenia zákona: Pracovala riaditeľka bratislavskej zoo načierno?!

Dobiehajú ich staré problémy? Už takmer rok riešia viaceré inštitúcie otázku, či bola riaditeľka bratislavskej zoo Júlia Hanuliaková počas svojho prvého mandátu zamestnaná bez pracovného povolenia.

To by totiž znamenalo porušenie zákona zo strany mesta. Ešte v marci minulého roka na to upozornil hlavný kontrolór mesta. Najnovšie v protokole konštatuje porušenie zákona aj inšpektorát práce. Správne konanie ešte nebolo začaté, no pokiaľ by sa podozrenia skutočne potvrdili, hrozila by mestu aj poriadne mastná pokuta.

Bratislavská zoo je od začiatku januára na mesiac zatvorená pre vtáčiu chrípku. Kvôli tomu príde zhruba o 50-tisíc eur. Tu sa však problémy končiť nemusia. Podľa RTVS totiž inšpektorát práce konštatoval dve porušenia zákona v prípade zamestnávania riaditeľky zoo Júlie Hanuliakovej.

Ide o porušenia zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. „Zatiaľ prebieha v tejto veci dozorná činnosť. Je však pravda, že inšpektori v protokole konštatujú isté porušenia zákona. Až závery správneho konania však definitívne ukážu, aký je skutkový stav,“ upresnila hovorkyňa Inšpektorátu práce Bratislava Iveta Tarabčáková.