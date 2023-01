Nezvestná Terezka po hádke odišla z bytu priateľa: Záhadná SMS a plač spod mosta!

Zľahla sa po nej zem! Krásnu Terezku (18) hľadá rodina, polícia aj dobrovoľné pátracie tímy. Študentka z Urminiec (okr. Topoľčany) prišla v piatok za svojím priateľom Nasimom do Bratislavy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V sobotu sa však pohádali, odišla od neho z bytu a potom mu poslala správu, že je na Starom moste. Hneď sa tam vydal, no našiel len jej kabát a mobil. Odvtedy je nezvestná.

Všetci veria, že Terezka sa nájde živá a zdravá! Druháčka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topoľčanoch nedala od soboty večera o sebe nikomu vedieť. Jej priateľ Nasim Novému Času prezradil, čo predchádzalo Terezkinmu zmiznutiu.





„Odišla odo mňa z domu po hádke o 19.30 hod. Potom neodpisovala, ani nedvíhala telefón, následne nato mi napísala, že sa nachádza na Starom moste. To bolo o 19.57 hod. Hneď som sa tam vybral, no našiel som už len kabát, v ktorom bol telefón a peňaženka. To bolo o 20.13 hod.,“ povedal mladík s tým, že keď zistil, že tam Terezka nie je, pýtal sa okoloidúcich, či ju nevideli.

„Povedali mi, že kabát tam už bol. Jedna slečna uviedla, že tam je približne 15 minút, zavolal som teda políciu. To som urobil o 20.15,“ dodal jej priateľ Nasim. Muži zákona následne zmobilizovali hasičov, kriminálku, dopravný podnik a spustili pátraciu akciu.