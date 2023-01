Bratislavský kraj bude mať v rozpočte o 20 miliónov menej, ako počítal: Na čo pôjde najviac peňazí?

Mohli mať viac! Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa tento rok, tak ako iné samosprávy, bude musieť uskromniť. Hospodáriť bude s rozpočtom 270 miliónov eur, čo je o 20 miliónov menej, ako počítali.

„Neznamená to, že by BSK išiel do mínusu o túto sumu, ale ak by sa neprijalo navýšenie rozpočtu, mal by v roku 2023 k dispozícii približne o 20 miliónov viac,“ informovala Lucia Forman, hovorkyňa BSK. Môže za to daňový bonus aj vysoké ceny energií. Šetriť sa bude musieť, napríklad na cestovnom ruchu aj na zdravotnej starostlivosti. Plánuje kraj aj nejaké investície?



1. Na vzdelávanie - 91 825 839 €



Najväčšie položky:

zriaďovanie COVP

školské kampusy

zatepľovanie škôl

Spolu: 18 mil. €

2. Na komunikácie - 32 500 000 €



Najväčšie položky:



revitalizácia 42 km ciest v okresoch MA, PK, SC

rekonštrukcia 6 mostov v župe

Spolu: 30 mil. €

Cyklodoprava:



rekonštrukcia trasy Eurovelo 13

cyklotrasy Most pri BA - Zálesie, Zálesie - Malinovo

Spolu: 1,5 mil. €

3. Na kultúru - 6 002 880 €



Najväčšie položky:



pokračovanie a dokončenie rekonštrukcií Divadla Aréna

pokračovanie a dokončenie Bratislavského bábkového divadla

Spolu: 7,5 mil. €

4. Na sociálne zabezpečenie - 40 649 349 €



Najväčšie položky:



deinštitucionalizácia domovov sociálnych služieb Merema, Račianska, Stupava

budovanie autistického centra na Znievskej

Spolu: 6 mil. €