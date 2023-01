Dědeček požiadal o prepustenie z väzby: Akú má šancu dostať sa na slobodu? Právnici reagujú

Napriek nepredstaviteľnému utrpeniu, ktoré spôsobil, by sa mohol dostať von! Dušan Dědeček (60), ktorý na začiatku októbra nabúral do zastávky MHD na Zochovej ulici, pričom usmrtil 5 mladých študentov a piatich ďalších ľudí zranil, požiadal prokurátora o prepustenie z väzby.

Ten mu nevyhovel a o jeho osude bude tak už čoskoro rozhodovať okresný súd. V prípade stále prebiehajú výsluchy svedkov a znalecké dokazovanie. Ak by na základe dokazovania prišlo k iným záverom, čo sa týka Dědečkových charakterových vlastností, podľa právnikov by mohol mať šancu počkať si na definitívny verdikt súdu na slobode.

Tragédia na Zochovej sa zapísala do dejín nielen hlavného mesta, ale i Slovenska. Pri pomyslení na to, čo musia a ešte dlho budú prežívať rodiny, ktoré z ničoho nič prišli o svoje milované deti, tuhne krv v žilách. Dušan Dědeček (60) s viac ako dvoma promile alkoholu v krvi vtedy v rýchlosti okolo 130 km/h vletel priamo do zastávky MHD, kde stáli ničnetušiaci ľudia.

Piati študenti neprežili, ďalší piati ľudia skončili v nemocnici. Okresný súd v Bratislave najskôr Dědečka napriek týmto strašným okolnostiam nevzal do väzby, krajský súd však rozhodnutie zmenil a 14. októbra minulého roka mu nariadil preventívnu väzbu z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Po 3 mesiacoch však Dědeček požiadal o prepustenie z väzby.