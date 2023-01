Pred známym bratislavským podnikom pobodali mladíka: Medzi podozrivými sú cudzinci!

Nočná dráma v pešej zóne. V známom podniku v centre hlavného mesta v sobotu v skorých ranných hodinách napadli mladíka.

Krvavý útok sa podľa informácií portálu topky.sk odohral na diskotéke v klube Trafo. Muža (22) tam bodli do hrudníka. Následne sa ho vďaka včasnému zásahu záchranárov podarilo transportovať do nemocnice. Obeť bola počas prevozu pri vedomí a mala by byť mimo ohrozenia života.

Z útoku sú podľa portálu podozrivé tri nemecky hovoriace osoby. Muži zákona už vo veci začali trestné stíhanie.

„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I začal trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková s tým, že viac informácií poskytnú, keď to umožní procesná situácia.