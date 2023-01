Dôchodca prišiel o život pod kolesami autobusu: Mrazivé zábery z bratislavskej zastávky!

Bratislavskí policajti počas utorka informovali o tragickej udalosti, ktorá sa stala v popoludňajších hodinách na autobusovej zastávke ,,Pri kríži“ v Bratislave.

"Autobus linky 83 po obslúžení zastávky Pri Kríži a zatvorení dverí odbáčal do jazdného pruhu, pričom v rovnakom čase vozidlo v priestore zastávky obchádzal z bočnej strany chodec, ktorého správanie nenasvedčovalo, že by mal v úmysle nastúpiť. Krátko na to stratil rovnováhu, následkom čoho prišlo ku kolízii," ozrejmil pre TASR hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.

Polícia aj na základe tejto udalosti dáva do pozornosti, aby chodci dbali na zvýšenú opatrnosť nielen pri nastupovaní, vystupovaní z dopravných prostriedkov, ale aj pri samotnom pohybe v blízkosti liniek mestskej hromadnej dopravy.