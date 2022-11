Poplach v uliciach hlavného mesta: V Bratislave vystreľovali kanalizačné poklopy! Čo sa to dialo?

Skolabovala doprava a vystrašení ľudia pozerali z okien, pod ktorými sa postupne hromadili hasiči s policajtmi. V hlavnom meste v pondelok podvečer začali vystreľovať kanalizačné poklopy na spojnici ulíc Plynárenská a Prievozská, ktorú následne uzavreli, čo spôsobilo veľké problémy v doprave.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Viaceré hliadky bratislavských policajtov asistovali príslušníkom Hasičského a záchranného zboru pri netradičnej udalosti, ku ktorej došlo krátko po 17.30 hod. „Na linke 158 sme prijali informáciu o vystreľujúcich kanalizačných poklopoch, ku ktorým má dochádzať z doposiaľ presne nezistených príčin v úseku Prievozskej ulice. Z bezpečnostných dôvodov policajti usmerňovali v tomto úseku premávku, rovnako asistovali pri evakuácii osôb z blízkeho biznis centra. K zraneniu osôb v súvislosti s touto udalosťou nedošlo,“ informovali muži zákona.

Neskôr sa objavili správy o tom, že došlo k detonácii pod biznis centrom. V podzemných priestoroch malo dôjsť k výbuchu plynu. Vzhľadom na to, že na mieste namerali zvýšené hladiny CO, muži zákona evakuovali ľudí z biznis centra BBC 1 a zvažovali aj evakuáciu obyvateľov do pristaveného autobusu.

Zasahujúci hasič pre TV Markíza povedal, že pravdepodobne v podzemí vypukol požiar. Jeho slová potvrdil aj svedok. Správca jednej z blízkych obytných budov uviedol, že bolo počuť pomerne hlasnú explóziu. Hasiči po príchode na miesto začali v okolí zháňať dostatočné zásoby vody, aby mohli kanalizáciu zatopiť.

Kolabujúca doprava



Najväčší problém však predstavovala kolabujúca doprava smerom von z mesta, keďže zasahujúce jednotky uzavreli všetkých šesť jazdných pruhov a odkláňali dopravu smerom na Miletičovu ulicu. Plynulosť premávky komplikoval najmä plný BUS pruh s odstavenými trolejbusmi, ktoré nemali ako ďalej pokračovať, a tak sa vytvorili siahodlhé kolóny až za autobusovú stanicu na Mlynských nivách. Ani o 21. hodine hasiči nevedeli určiť presnú príčinu výbuchu.