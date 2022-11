Obchodníci v Novej tržnici v Bratislave predávajú už 30 rokov: Prirástlo im to tam k srdcu!

Vyhla sa osudu Istropolisu! Známu budovu Novej tržnice na rozmedzí mestských častí Nové Mesto a Staré Mesto vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Dostala tak špeciálny status, vďaka čomu by nemalo hroziť jej zbúranie.

Mestská časť budovu postupne renovuje, no stále ju ešte čaká dosť zásahov. Nový Čas sa bol pozrieť, čo na to hovoria predajcovia, ktorí v tržnici podnikajú. Nová tržnica dnes už nie je taká plná života, ako v minulosti. Klientelu tvoria skôr starší ľudia. No predajcom to neprekáža a na toto miesto nedajú dopustiť. Vyhlásenie budovy za národnú kultúrnu pamiatku privítali.

„Pamiatkový úrad v rozhodnutí Novú tržnicu označil za unikátny verejný priestor s výnimočným architektonickým konceptom, ktorý spomedzi mála krytých tržníc postavených v 20. storočí na Slovensku ,výrazne vyčnieva‘. Čo to znamená? Naša tržnica dostala zákonnú ochranu a záruku, že toto mimoriadne dielo architekta Ivana Matušíka s veľkou pamiatkovou aj funkčnou hodnotou bude žiť aj ďalej,“ oznámil dosluhujúci starosta Nového Mesta R. Kusý.

Aj podľa historika Vladimíra Tomčíka má toto miesto historickú hodnotu. To, či je alebo nie je architektonicky zaujímavé, je podľa neho len subjektívny názor. „Ak sa čokoľvek historické zachráni, určite to nie je zlé,“ vraví Tomčík. Mestská časť budovu už od minulého roka postupne rekonštruuje za pomoci hlavnej mestskej architektky.