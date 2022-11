Michalská veža dostala naspäť dve srdcia: Prečo osadili nevysvätené zvony?!

Na Michalskú vežu, ktorá od júla 2021 prechádza rekonštrukciou, vrátili zvony.

Pôvodný kúsok sa však čoskoro stane súčasťou expozície múzea v Michalskej veži a návštevníci si ho budú môcť obzrieť zblízka.

Pri inštalácii zvonov v meste neboli žiadne pompézne sprievody a z vedenia mesta neprišiel nikto významný. Aký rozdiel oproti situácii spred pár týždňov, keď sa pri opravenej soche archanjela Michaela fotili najvyšší predstavitelia mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom. No prečo sa nezúčastnil vyzdvihnutia zvonov, sme sa od hovorkyne mesta Dagmar Schmuckovej nedozvedeli. Kovové srdcia tak v druhý novembrový štvrtok vyzdvihli len pred hŕstkou turistov.

„Zvony sú staršie ako baroková helmica a ich umiestnenie je sekundárne. V minulosti mali dôležitú funkciu. Zabezpečovali oznamovanie času a slúžili na vydávanie poplašného signálu v čase požiaru. Hodinový stroj umiestnený vo veži nedisponoval funkciou automatického odbíjania. To vykonával strážca, ktorý sa riadil odbíjaním hodín na mestskej radnici,“ prezradila hovorkyňa Múzea mesta Bratislavy Katarína Selecká.

Ľudia, ktorí sledovali vyzdvihnutie, boli prekvapení, prečo zvony neposvätili. Podľa etnologičky Kataríny Nádaskej v minulosti plnila zvonica v Michalskej veži špecifickú funkciu, tú už však neplní a tak to už nebolo potrebné. „Zvonilo sa, keď sa na mesto valilo nebezpečenstvo, mor, dokonca sa rozháňali búrkové mraky. Zvony sa posväcovali, lebo je to stará tradícia, ktorá siaha až do raného stredoveku,“ uviedla s tým, že dnes sa už veľmi na pôvodné účely nepoužívajú. „Tým, že má veža návštevnú funkciu a neslúži už pôvodnému účelu ako v minulosti, nie je dôvod zvony posväcovať. Aj dodnes sa posväcujú zvony, pokiaľ idú na sakrálnu budovu alebo do chrámu. Nič by sa nestalo, keby ich boli posvätili, ale nebolo to nevyhnutné,“ uzavrela.